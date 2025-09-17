環境配慮型バッグをOEM提案へ 第一化成とのコラボによる「サステナブルバッグ」をMakuakeでテスト販売開始
高級車・航空機向け素材をアップサイクル
仕掛人101合同会社がOEM展開に向けたテストマーケティングを実施
仕掛人101合同会社（東京都立川市、代表：横森）は、バッグを中心に縫製品の企画・OEM生産を行うメーカーです。
この度、第一化成株式会社とのコラボレーションにより、同社が供給する高級車・航空機向け生地のロス生地をアップサイクルし、サステナブルバッグを開発しました。
ロス生地を使用するため生産数は限られ、Makuakeでの限定モデルは世界にわずか184個。
現在、クラウドファンディングサービス「Makuake」にてテスト販売を実施しています。
今後はBtoCだけでなく、環境を重視する企業向けに同素材を活用した製品開発提案も展開してまいります。
●概要
今回採用した素材は、高い強度と軽さを兼ね備えた特殊生地であり、通常は自動車・航空機業界でのみ使用されるものです。
廃棄されてしまうロス生地を有効活用することで、環境負荷を減らしながら、デザイン性と機能性を両立したバッグを実現しました。
今後は、今回のMakuakeテスト販売を通じて得られた市場の声を反映しつつ、環境意識の高い企業向けに同素材を活用したオリジナル製品の開発提案も進めてまいります。
サステナビリティを重視する企業の販促品やオリジナルグッズ、また新規事業の製品開発など、BtoBの領域にも広げていく計画です。
●商品概要
商品名：高級車・航空機素材をアップサイクルした「サステナブルバッグ」
発売方法：クラウドファンディングサービス「Makuake」にて数量限定先行販売
https://www.makuake.com/project/freelitesling/
特徴：高級車・航空機向け素材をアップサイクル、軽量・高耐久・デザイン性を兼備
今後の展開：企業向けOEM製品開発、販促品・周年記念品・オリジナル商品提案
●会社概要
会社名：仕掛人101合同会社
所在地：東京都立川市西砂町2-29-26
代表者：横森 美樹生
事業内容：バッグを中心とした縫製品の企画・開発・OEM提案
公式サイト：https://shikake101.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329736&id=bodyimage1】
配信元企業：仕掛人101合同会社
