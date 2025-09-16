【KONCIWA】機能性とデザインを兼ね備えた人気商品ラインナップ

KONCIWA株式会社

KONCIWA株式会社は、強い日差しや突然の雨から毎日の外出を快適に守るアイテムを展開しています。

今回は、上品な刺繍が施された折りたたみ傘「EMBROIDERY Pattern」、ハンドルを隠せる晴雨兼用折りたたみ傘「KAKURE POCKET L15」、大判サイズで逆折り式の「Ultra Smart Cover」をご紹介します。

現在、9月21日までの期間限定割引キャンペーンを実施中です。

◆ EMBROIDERY Pattern

- UVカット100％で紫外線をしっかり遮断し、日焼け対策に最適- 晴雨兼用で一年中活躍- 軽量設計＆上品な刺繍デザインでギフトにもおすすめ

[商品ページはこちら](https://konciwa.com/products/konciwa-uv%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88100-%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E5%82%98-%E8%BB%BD%E9%87%8F-%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%B7%9A%E5%AF%BE%E7%AD%96-%E6%97%A5%E7%84%BC%E3%81%91%E6%AD%A2%E3%82%81-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA-%E6%99%B4%E9%9B%A8%E5%85%BC%E7%94%A8-%E5%88%BA%E7%B9%8D%E3%81%AE%E6%97%A5%E5%82%98-%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%88)

期間限定29％OFF にて販売中

◆ KAKURE POCKET L15

- ハンドルを内側に収納でき、折りたたんだ時の長さを短縮- 防水・速乾素材で、バッグの中も安心- コンパクトで携帯性抜群

[商品ページはこちら](https://konciwa.com/products/konciwa-kakure-pocket-l15)

29％OFFの特別価格 で販売中

◆ Ultra Smart Cover

- 濡れにくく快適な逆折り構造で、持ち運びもスマート- 晴雨兼用タイプで紫外線対策も万全- 出張や旅行にも便利な大判サイズ

[商品ページはこちら](https://konciwa.com/products/2025-ultra-smartcover)

新モデル発売記念・30％OFF 実施中

◆ まとめ

秋のお出かけをもっと快適にするKONCIWAの折りたたみ傘シリーズ。

今回のキャンペーン期間中は、人気アイテムを特別価格で手に入れる絶好のチャンスです。

品質と機能性にこだわるKONCIWAの製品を、この機会にぜひお試しください。

＜KONCIWA 公式サイト＞

オンラインストア： https://konciwa.com/

Instagram： https://www.instagram.com/konciwa_official/

X： https://x.com/Konciwa100

Tik Tok： https://www.tiktok.com/@konciwa

Line： @617erxdb