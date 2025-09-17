夏のダメージ肌を回復！天然ビタミンEと精油でしっとり秋肌へ。季節のセラリキッド「秋の香り」を季節限定販売。≪セラストア≫
オンラインストア「セラストア」（本社：東京都港区南青山3-14-26／代表取締役社長：町田映子）では、季節のセラリキッド「秋の香り」を2025年9月16日～11月30日の期間限定で販売します。
暑かった夏は無事に乗り切れましたか？
しっかりダメージ肌を回復させておきましょう。
肌は酸化してダメージを受けています。
天然ビタミンEは酸化してしまう肌に対抗する抗酸化力が高いビタミン。
自らを犠牲にして、酸化を防いでくれます。
さらにバリア機能を高めて、季節の変わり目に強い肌へ。
これから更に乾燥や急な気温変化に対応しなくては！
天然ビタミンＥ＆ダメージを回復をしてくれる精油で秋を迎えてみては？
季節のセラリキッド「秋の香り」20ml 4,620円（税込）
期間：2025年9月16日～11月30日
セラストア 秋の香り＞＞＞https://www.cerastore.net/?pid=180919670
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329733&id=bodyimage1】
〇セラリキッドって？
ビタミンＥオイル「セラリキッド」は100%天然素材。
”若返りのビタミン”と呼ばれる天然ビタミンEがたっぷり入ったスキンケアオイル。
ビタミンEは抗酸化力がとても強く、酸化しやすい細胞を元気に保ってくれます。
活性の高い天然ビタミンEだから、肌から浸透してダイレクトに働きます。
オイルなのによくのびて肌になじませやく、べたつきが残らずサラッとした仕上がり。
・基本成分
スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE、精油
※以下の成分は使用しておりません。
エタノール、合成香料、パラベン、鉱物油、着色料、石油系界面活性剤、防腐剤
〔おすすめの使い方〕
ボトルをよく振ってから、
お手持ちの化粧水のあとに、手のひらに1～2プッシュ。
肌に吸収させるようにして、ゆっくりと手を当てていきます。
お顔全体まんべんなくつけてください。
そのあと、ジェルやクリームでフタをしてもOK。
朝も夜もお使いいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329733&id=bodyimage2】
〇入ってる精油って？
・マジョラム
温かみがあり甘くややスパイシーな香りが特徴。傷の治癒を早めたり、くまやくすみにいいと言われています。紫外線による酸化を抑える精油としても注目されています。
・グレープフルーツ
爽やかな香りで、リラックス効果に優れています。血液やリンパを流してくれることでも有名。むくみやデトックスにも。
・ローズマリー
爽やかな甘さと清涼感ある香りの精油。血液の循環を促進する作用があり、収れん作用、ニキビや吹き出物の予防や改善といったスキンケアに強い精油。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329733&id=bodyimage3】
◆セラって？
セラは1975年に治療院としてスタートし、天然ビタミンEを配合したオリジナルオイル「セラリキッド」と「ビタミンマッサージ（R）」を独自に開発。
セラリキッドをはじめとする関連製品の製造販売や治療院の運営を行い、女性に寄り添う会社を目指して活動しています。
【会社概要】
会社名：株式会社セラ
所在地：東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2F-3F
代表者：町田映子
設立：1989年
URL：https://www.ceraworld.com/
事業内容：タンパクおよびビタミンを配合した栄養補助食品の製造・販売／化粧品の製造・販売／鍼・あんま・指圧・マッサージの施術所の経営／栄養学の講習会／書籍の出版および販売
上記各号に付帯する一切の業務
【お問い合わせ先】
TEL：03-6721-1710
e-mail：info@ceraworld.com
セラホームページ ＞＞https://www.ceraworld.com
セラストア ＞＞https://www.cerastore.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329733&id=bodyimage4】
