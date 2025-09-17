【速報】晴れ男と晴れ女の頂上決戦 ファイナリスト投票開幕！【ベスト晴れ男晴れ女アワード2025】
2025年に最も天気と心に晴れを届けた日本一の晴れ男・晴れ女を正式に決定する祭典『ベスト晴れ男晴れ女アワード2025』が今年も開催中です。
7月1日より投票がスタートして2か月半が経ち、開始からすでに64,559票の投票をいただいております。
昨年はベスト晴れ男に松尾太陽さん、ベスト晴れ女に百田夏菜子さん、審査員特別賞に森崎博之さん、藤田ニコルさんが選ばれた本アワードですが、今年はどなたが日本一の称号を手にするのでしょうか？
本日より中間発表の上位20名によるファイナリスト投票がスタートしました。
■ベスト晴れ男晴れ女アワード2025
https://www.hareotokokyoukai.com/award
前半戦と引き続き1日 1人 1投票 1ポイントが可能となります。
また、晴れ男・晴れ女検定の合格者は1人 1投票 2ポイント
ゴールド会員カードの所持者は1人 1投票 3ポイントが加算されます。
ぜひこの機会に晴れ男・晴れ女検定を受験してください。（受験は下記リンクより無料で受けることができます。）
晴れ男・晴れ女検定＞＞ https://www.hareotokokyoukai.com/kentei
【ファイナリスト投票はこちらから】
●ファイナリスト投票会場：https://forms.gle/eYEqVBQZbVPrRxxh9
（2025年10月12日締切）
中間発表（2025年7月1日～9月16日）は下記になります。
ベスト晴れ男2025【中間発表】
1位 重岡大毅
2位 松尾太陽
3位 福本大晴
4位 SKY-HI
5位 本田康祐
6位 大橋和也
7位 中島健人
8位 藤澤涼架
9位 山根航海
10位 浮所飛貴
11位 岩粼大昇
12位 相葉雅紀
13位 森崎博之
14位 三宅健
15位 松岡修造
16位 YORI
17位 ジャンボたかお
18位 なかやまきんに君
19位 田中圭
20位 出川哲朗
ベスト晴れ女2025【中間発表】
1位 百田夏菜子
2位 畑芽育
3位 水卜麻美
4位 小坂菜緒
5位 芳根京子
6位 KOHARU（HANA）
7位 小芝風花
8位 渋谷凪咲
9位 伊藤沙莉
10位 上白石萌音
11位 MOMOKA（HANA）
12位 橋本環奈
13位 やす子
14位 土屋太鳳
15位 今井美桜
16位 天海祐希
17位 広瀬アリス
18位 佐藤栞里
19位 綾瀬はるか
20位 浜川結琳
投票期間は2025年10月12日（日）23時59分までとなっています。
沢山のご参加をお待ちしています。
【ファイナリスト投票はこちらから】
●ファイナリスト投票会場：https://forms.gle/eYEqVBQZbVPrRxxh9
（2025年10月12日締切）
【授賞式】
日時 ：2025年11月8日（土）
晴れ男・晴れ女協会公式YouTubeチャンネルよりストリーミング
https://www.youtube.com/channel/UCXT6--tIH1QQqQoEjtQCBNA
【パートナー・スポンサー企業様募集】
全日本晴れ男・晴れ女協会とともに晴れを届けるパートナー企業様を募集しております。
パートナーとなっていただいた暁には公式HPやFPページ、イベント実施時の各種資料へのロゴの掲載、ページ内への記事の掲載を行わせていただき、晴れを届けるお手伝いをしていただいている旨を全力で宣伝させていただきます。
スポンサー企業（個人）様 ＜お問い合わせはこちら＞
https://www.hareotokokyoukai.com/supporter
――――――――――――――――――――――――――
■協会名
一般社団法人 全日本晴れ男・晴れ女協会
（英語名：Japan Hareotoko Hareonna Association 略称：JHA）
■設立日
2018年7月25日
■サービス
ベスト晴れ男・晴れ女アワード 企画・運営
情報配信事業の運営
会員サービスの提供・コミュニティの運営
晴れの日プロデュースサービスの提供
晴れ男・晴れ女認定試験運営
■ウェブサイト
https://www.hareotokokyoukai.com/
配信元企業：Executive Workers Group
プレスリリース詳細へ