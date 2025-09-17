株式会社サンクユー、FAX受注からの脱却を実現する業務改善シナリオと導入ロードマップを解説するコラムを公開｜段階的DXで現場の負担を軽減
2025年9月17日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、FAXや電話に依存したアナログ受注からの脱却をテーマに、業務改善のシナリオと導入ロードマップを整理したコラム「FAX受注からの脱却をどう提案する？業務改善シナリオと導入ロードマップ」を公開しました。
■ 背景：残り続けるFAX依存の現場課題
FAX受注は「慣れているから」「取引先への配慮」といった理由で続けられてきました。
しかし実際には、転記ミス・処理時間の増加・情報分散・クレーム多発といった問題を引き起こし、現場の負担とコストを増大させています。
■ コラムで紹介するポイント
本コラムでは、こうした課題に対して「段階的に改善できるシナリオ」と「導入までのロードマップ」を提示しています。
・ステップ別改善策：FAX→データ化→Webフォーム→BtoB-ECへと進む現実的な道筋
・社内説得の切り口：「FAXの方が楽」「取引先が対応できない」といった声への対応方法
・成功事例のヒント：印刷業・製造業・卸売業での導入効果を事例的に解説
・補助金活用の可能性：IT導入補助金などを利用したコスト負担の軽減
■ コラムを読むメリット
・社内でFAX脱却を提案する際の具体的なシナリオがわかる
・現場の理解を得ながら改善を進める方法が見える
・導入ステップを参考に、自社に合ったDX計画を描ける
■コラムはこちら
FAX受注からの脱却をどう提案する？業務改善シナリオと導入ロードマップ
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/how_to_propose_breaking_away_from_fax_orders/
■ サンクユーの支援について
サンクユーは、EC-CUBEをベースにしたBtoB-EC構築やFAX注文のDX化に数多く携わってきました。
「まずは現状を整理したい」「社内を説得するための資料が欲しい」といった段階からのご相談も歓迎しています。
■ お問い合わせ
ECサイトに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
