【後編】『年代別動画調査2025』生活に溶け込む動画、その世代別利用実態を追う（動画制作マッチングサイト『一括.jp』調べ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329685&id=bodyimage1】
動画コンテンツはいまや私たちの日常に欠かせない存在となり、移動中のスキマ時間から自宅でのリラックスタイムまで、あらゆるシーンに浸透しています。かつては娯楽のために楽しむものでしたが、近年ではニュースや学習コンテンツを通じて情報を得たり知識を深めたりする手段としても活用され、その役割は大きく広がりつつあります。
こうした背景を踏まえ、動画・映像制作会社を紹介するBtoBマッチングサイト『一括.jp』（https://emeao.jp/ikkatsu-column/videoproduction_choose/ ）では、10代から70代以上までの男女700名を対象に調査を実施しました。本調査では「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの観点から、世代ごとに異なる動画利用の実態を浮き彫りにしています。
これから動画施策を検討する企業にとっても、すでに実践している企業にとっても、世代別の視聴スタイルを把握することは、戦略を考えるうえで欠かせない重要なヒントになるはずです。
目次
調査1 ： YouTubeやSNSなどで配信される動画の視聴頻度
◆ 若年層に根付く『高頻度視聴』習慣
◆ 日常に組み込まれる『安定視聴』の中年層
◆ シニア層に見られる『利用の二極化』
調査2 ： 普段よく視聴する動画のジャンル
◆ 幅広い年代で支持される『エンタメ系コンテンツ』
◆ 世代ごとに異なる『主力ジャンル』の存在
◆ 『学習・教養系』や『その他』の位置づけ
調査3 ： 動画視聴時によく利用するデバイス
◆ 若年層では『スマホ一強』の視聴環境
◆ 中高年層は『パソコン中心』へのシフト
◆ その他デバイスの利用は限定的
世代別インサイトまとめ：動画視聴から読み解く世代ごとの“日常のかたち”
◆ 視聴頻度に表れる『習慣化の度合い』
◆ ジャンル選択に反映される『世代の関心』
◆ デバイス利用に示される『生活スタイルの違い』
◆ 調査結果から導く『届け方の設計図』：頻度 × ジャンル × デバイスを最適化
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000329682/
調査結果3：普段動画を視聴する際によく利用するデバイスはどれですか？※複数選択可
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329685&id=bodyimage2】
◆ 若年層では『スマホ一強』の視聴環境
10代の76％、20代の63％が動画視聴にスマートフォンを利用しており、若年層では圧倒的に主要なデバイスとなっています。30代でも68％と依然として高く、移動中や隙間時間など、ライフスタイルに合わせた柔軟な利用スタイルが浸透していることがうかがえます。
スマートフォンの手軽さとSNSとの親和性の高さが、この年代における利用率を大きく押し上げていると考えられます。
◆ 中高年層は『パソコン中心』へのシフト
40代以降では、スマートフォン利用が減少する一方で、パソコンでの視聴割合が急増しています。特に50代と60代では67％、70代以上では68％と、スマホを大きく上回る結果となりました。
これは大画面での見やすさや操作のしやすさが理由の一つと考えられ、在宅時間が長い層ほどパソコンを利用する傾向が強いといえます。動画を「腰を据えて視聴する」スタイルが中高年層に根強く残っていることが、このデータからも読み取れます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329685&id=bodyimage1】
