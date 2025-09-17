【前編】『年代別動画調査2025』生活に溶け込む動画、その世代別利用実態を追う（動画制作マッチングサイト『一括.jp』調べ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329682&id=bodyimage1】
動画コンテンツはいまや私たちの日常に欠かせない存在となり、移動中のスキマ時間から自宅でのリラックスタイムまで、あらゆるシーンに浸透しています。かつては娯楽のために楽しむものでしたが、近年ではニュースや学習コンテンツを通じて情報を得たり知識を深めたりする手段としても活用され、その役割は大きく広がりつつあります。
こうした背景を踏まえ、動画・映像制作会社を紹介するBtoBマッチングサイト『一括.jp』（https://emeao.jp/ikkatsu-column/videoproduction_choose/ ）では、10代から70代以上までの男女700名を対象に調査を実施しました。本調査では「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの観点から、世代ごとに異なる動画利用の実態を浮き彫りにしています。
これから動画施策を検討する企業にとっても、すでに実践している企業にとっても、世代別の視聴スタイルを把握することは、戦略を考えるうえで欠かせない重要なヒントになるはずです。
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
調査結果1：YouTubeやSNSなどで配信される動画を、普段どのくらいの頻度で視聴しますか？※短時間の視聴や“ながら見”も含めてお答えください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329682&id=bodyimage2】
◆ 若年層に根付く『高頻度視聴』習慣
10代と20代では「1日に何度も動画を視聴する」割合がそれぞれ59％、46％と非常に高く、動画視聴が日常生活の一部となっていることが分かります。
特に10代は、ほとんどの層が日常的に動画を楽しんでおり、他の年代に比べて突出した利用傾向を示しています。加えて20代も高い頻度で利用しており、若年層にとって動画視聴は生活リズムに深く組み込まれているといえるでしょう。
◆ 日常に組み込まれる『安定視聴』の中年層
30代から50代にかけては、「1日に何度も」と答えた割合が徐々に下がり、代わりに「ほぼ毎日1回は視聴する」が20％前後を占めています。これは、仕事や家庭の生活リズムの中で、頻繁に視聴する時間は限られるものの、日常的に動画を取り入れる習慣が定着していることを示しています。
