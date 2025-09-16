アニメ「デート・ア・ライブV」のトレーディング場面写アクリルスタンド、トレーディング場面写アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「デート・ア・ライブV」の商品7種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「デート・ア・ライブV」の商品の受注を9月8日（月）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/123,839,1287?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/123,839,1287?utm_source=press)


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング場面写アクリルスタンド







夜刀神十香、鳶一折紙、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、八舞耶倶矢、八舞夕弦、誘宵美九、七罪、本条二亜、星宮六喰、崇宮澪の印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)


種類　：全12種


サイズ：本体：（約）70×60mm　台座：（約）直径50mm　厚み：3mm


特典　：本体：（約）67×50mm　台座：（約）直径50mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング場面写アクリルカード







夜刀神十香、鳶一折紙、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、八舞耶倶矢、八舞夕弦、誘宵美九、七罪、本条二亜、星宮六喰、崇宮澪の印象的なシーンをアクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)


種類　：全12種


サイズ：本体：（約）70×60mm　厚み：1mm　特典：（約）80×50mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ







夜刀神十香、鳶一折紙、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、八舞耶倶矢、八舞夕弦、誘宵美九、七罪、本条二亜、星宮六喰、崇宮澪の印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「夜刀神十香 場面写グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング 夜刀神十香オンリー 場面写缶バッジ







夜刀神十香の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「夜刀神十香 J 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング 時崎狂三オンリー 場面写缶バッジ







時崎狂三の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「時崎狂三 I 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング場面写ブロマイド







夜刀神十香、鳶一折紙、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、八舞耶倶矢、八舞夕弦、誘宵美九、七罪、本条二亜、星宮六喰、崇宮澪の印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼場面写缶バッジ5個セット







※画像は「夜刀神十香 場面写缶バッジ5個セット」を使用しております。



夜刀神十香、時崎狂三、崇宮澪の印象的なシーンを缶バッジ5個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \2,475(税込)


種類　：全3種（夜刀神十香、時崎狂三、崇宮澪）


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/123,839,1287?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/123,839,1287?utm_source=press)


https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


発行元　株式会社 arma bianca


Web　　https://armabianca.com/


(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会