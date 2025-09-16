アニメ「デート・ア・ライブV」のトレーディング場面写アクリルスタンド、トレーディング場面写アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「デート・ア・ライブV」の商品の受注を9月8日（月）より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/123,839,1287?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/123,839,1287?utm_source=press)

▼トレーディング場面写アクリルスタンド

夜刀神十香、鳶一折紙、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、八舞耶倶矢、八舞夕弦、誘宵美九、七罪、本条二亜、星宮六喰、崇宮澪の印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）70×60mm 台座：（約）直径50mm 厚み：3mm

特典 ：本体：（約）67×50mm 台座：（約）直径50mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写アクリルカード

夜刀神十香、鳶一折紙、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、八舞耶倶矢、八舞夕弦、誘宵美九、七罪、本条二亜、星宮六喰、崇宮澪の印象的なシーンをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）70×60mm 厚み：1mm 特典：（約）80×50mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ

夜刀神十香、鳶一折紙、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、八舞耶倶矢、八舞夕弦、誘宵美九、七罪、本条二亜、星宮六喰、崇宮澪の印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「夜刀神十香 場面写グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング 夜刀神十香オンリー 場面写缶バッジ

夜刀神十香の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「夜刀神十香 J 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング 時崎狂三オンリー 場面写缶バッジ

時崎狂三の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「時崎狂三 I 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写ブロマイド

夜刀神十香、鳶一折紙、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、八舞耶倶矢、八舞夕弦、誘宵美九、七罪、本条二亜、星宮六喰、崇宮澪の印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼場面写缶バッジ5個セット

※画像は「夜刀神十香 場面写缶バッジ5個セット」を使用しております。

夜刀神十香、時崎狂三、崇宮澪の印象的なシーンを缶バッジ5個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,475(税込)

種類 ：全3種（夜刀神十香、時崎狂三、崇宮澪）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会