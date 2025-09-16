南海プライウッド株式会社

2025年9月11日

南海プライウッド株式会社

【前回満足度95%】 新築の“失敗第1位”「収納」問題を解決。 “手間をかけずに”顧客満足度を高める収納計画ウェビナー開催

南海プライウッド：公式無料ウェビナー

～多忙な住宅営業・設計者向けに、9月25日・26日に無料オンライン開催～

住宅の内装建材メーカーである南海プライウッド株式会社（本社：香川県高松市）は、住宅営業、設計士、インテリアコーディネーターを対象とした無料オンラインウェビナー「手間をかけずに満足度を高める収納プランの作り方 -キッチン・ダイニング編-」を、2025年9月25日(木)と9月26日(金)に開催します。

新築後の後悔で最も多い「収納」の課題に対し、“手間をかけずに”顧客満足度を高めるプランニング手法を提案。前回開催時には参加者の95%が満足と回答した、人気のウェビナー第3弾です。

■背景：新築の最重要課題「収納」。しかし、計画には時間と手間がかかりすぎる現実

2018年の調査によると、新築注文住宅を建てた人が最も失敗したと感じる点は「収納スペース・つくり」でした。しかし、顧客一人ひとりに合わせた収納計画は、ヒアリングとプラン作成に多くの時間を要するため、多忙な住宅会社の担当者にとっては大きな負担となっています。本ウェビナーでは、このジレンマを解決する効率的な手法を提案します。

■本ウェビナーのポイント

- 最短・最速で最適なプランを導き出す手法ゼロから収納プランを組み立てる手間を省き、顧客の納得度も高い、効率的なプランニング手法を解説します。- リアルな暮らしを体感できる動画と間取り事例実際の家族構成を想定した複数の間取り事例を、動線が分かる動画と共に紹介。顧客への提案の質と説得力を飛躍的に高めます。- すぐに使える、最新のキッチン収納データ1000枚以上の平面図を調査したリアルな間取りの実態や、リフォームで他社と差別化するポイントなど、すぐに使える情報が満載です。

■前回参加者の声（2025年3月開催「ファミクロ・WIC編」より）

前回のウェビナーは事前登録者964名、参加者694名と盛況のうちに終了しました。参加者アンケートでは、以下のようなお声をいただいております。

- 「提案する収納プランが枕棚+パイプハンガーのような当たり障りのないものに偏りがちでしたが、お施主様に応じてカスタマイズしたプランが作成できるのが良いと感じました。」- 「収納は悩ましい課題のため、資料としてまとめていただいて業務に活用ができそうです。」

■開催概要

- タイトル: 手間をかけずに満足度を高める収納プランの作り方 -キッチン・ダイニング編-- 開催日時:

○2025年9月25日(木) 16:00～17:00

○2025年9月26日(金) 16:00～17:00

- 開催方法: オンライン（Zoom）※顔出し不要- 参加費: 無料- 対象: 住宅営業、設計士、インテリアコーディネーターの皆様- お申込み:

○9月25日(木)の回はこちら

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NHWL9l4USWybRTqUKi_lvQ

○9月26日(金)の回はこちら

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_t0AQ_1KjSlW6a7HA2RNT9Q

■会社概要

- 会社名: 南海プライウッド株式会社- 所在地: 〒760-0067 香川県高松市松福町一丁目15番10号- 事業内容: 内装建材・収納製品の製造・販売- 公式URL: https://www.nankaiplywood.co.jp/