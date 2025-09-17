【バックパック2型同時発売】アクティブなビジネスパーソンに贈る、防水・高機能な「アーバンテックパック」と、日常使いにフィットするシンプルで実用的な「バックパック -スタンダード-」が9/19に登場！
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、軽量で高機能な「アーバンテックパック」と「バックパック -スタンダード-」の2種のバックパックを2025年9月19日に発売いたします。
TO&FROで人気の"バックパック"シリーズに
使う人のライフスタイルに寄り添う2型が登場！
ファクトリーブランドとして生地から生産するTO&FROに、新作バックパック2型が登場しました。今回発売する新作バックパックは、既存のバックパックシリーズへのお客様のお声を反映しながら、使い勝手やサイズ感などに細部までこだわりぬいた、防水仕様でアクティブな方のための「アーバンテックパック」と、日常使いにフィットするシンプルで実用的なデザインの「バックパック -スタンダード-」です。
「アーバンテックパック」は、都会的なライフスタイルと、アウトドア機能を融合させたスタイリッシュな防水仕様のバックパック。いつでもどこでも仕事をしながら、フットワークが軽く旅にも行けてしまうアクティブ対応です。日常的にパソコンを持ち歩きながらも、趣味・出張・旅行などアクティブに動くライフスタイルに合わせて設計しました。もうひとつの「バックパック -スタンダード-」は、TO&FRO既存の軽量バックパックの魅力を継承しつつ、さらに使いやすさと容量を進化させたモデルです。サイドポケットの追加や、肩への負担を軽減する設計など、細部まで使い勝手へのこだわりを詰め込んでいます。
アクティブなビジネスパーソンに贈る、防水・高機能バックパック
「アーバンテックパック」は、撥水・透湿・防水の3層構造の高機能生地を採用しながらも、わずか360gというりんご約1個分の軽さを実現したバックパックです。 いつでもどこでもパソコンを持ち歩いて仕事をしながら、フットワークが軽くふらっと旅にも行ってしまうような、生き方・働き方が都会的でアクティブな方をイメージしながら開発しました。
そのため、急な天候の変化にも対応できる耐水圧22,000mmの生地を採用。本体口とは別に、止水のダブルジップで開閉でき、13インチまでのパソコンが収納できる専用ポケットもついているため、大切な電子機器を環境にかかわらずしっかりと守ります。フォルムも、雨粒が下に流れやすく水がたまりにくい形を追求した結果、TO&FROには今までなかった上がシャープで底側がふっくらした特徴的な形となりました。さらに、本体を開けずにモノを取り出したいときに便利な両サイドにファスナーがついた変形外ポケット、自転車通勤やアウトドアで活躍するチェストストラップなど、様々な機能を搭載しています。また、バックパックですが、背中が接する面にはキャリーケースのハンドルが通せるキャリーオン仕様で、空の旅や出張シーンでの利便性まで考慮。シャープな見た目ながら、大容量14.9Lの収納力を確保し、荷物をたっぷり入れても美しいフォルムを維持できるのも魅力です。
仕事と趣味の時間をシームレスに移動しながら自由に生きる、アクティブなビジネスパーソンが必要とする機能を余すことなく搭載し、バックパック自体の軽さはもちろん、身軽な毎日までサポートします。
