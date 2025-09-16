～申込完了から最短５分で発行ができる～即時発行（バーチャルカード）の受付を開始します！

株式会社ビューカード

株式会社ビューカード（東京都品川区、代表取締役社長：新井 健一郎）は、便利でおトクなクレジットカード「ビューカード スタンダード」において、2025年９月17日（水）から「即時発行（バーチャルカード）」の受付を開始します。

即時発行（バーチャルカード）では、スマートフォンから申込完了後、最短5分でカードを発行します。カード番号などは「ビューカードアプリ」で確認可能となりますので、お客さまはすぐにモバイルSuicaでのチャージ・定期券購入やえきねっとでのきっぷ購入などが行えます。もちろん、即時発行（バーチャルカード）によるご入会でも、「ビューカード スタンダード」のサービス・特典をその日から受けることが可能です。モバイルSuicaやえきねっとでビューカードを利用すると「VIEWプラス」により、最大5%のJRE POINTが入会当日から貯まりますので、欲しいその時を逃すことなくおトクにご利用いただけます。

即時発行（バーチャルカード）の開始を記念し、新規のご入会とご利用で最大10,000円相当のJRE POINTをプレゼントする「ご入会キャンペーン」や、Apple PayでモバイルSuicaにチャージすると、ご利用金額の最大20％のJRE POINTをプレゼントする「ご利用キャンペーン」などのおトクなキャンペーンを実施いたします。

この機会に「即時発行（バーチャルカード）」により「ビューカード スタンダード」にぜひご入会いただき、JRE POINTを貯めて使うおトクな日々をお楽しみください。

また、これまでビューカードをおトクにご利用いただけるシーンをご紹介する「そこは、ビューカードでしょ。」プロモーションを展開してきました。その第五弾として、俳優の眞島秀和さんと山田杏奈さんが登場する「即時発行編」をスタートしますので、あわせてお楽しみください。

1. 即時発行（バーチャルカード）の概要

スマートフォンから申込完了後、最短5分でカード発行。その後、「ビューカードアプリ」上でカード番号などがご確認いただけますので、すぐにお買いものでご利用可能です。

※ 即時発行時間は8:20～21:30となります。

※ 「ビューカード スタンダード」が即時発行（バーチャルカード）の対象です。

※ 国際ブランドはJCB・VISA・Mastercardからお選びいただけます。

《イメージ》

◆STEP１

申込みボタンから必要情報を入力し、審査結果をお待ちください。（最短5分！）

◆STEP２

「ビューカードアプリ」でカード番号などが確認可能になります！

※後日、ご自宅にプラスチックカードをお届けします。

◆STEP３

すぐにモバイルSuicaでのチャージや定期券購入やえきねっとでのきっぷ購入、JRE MALLなどをはじめとするオンラインショッピングがお楽しみいただけます。Apple Payに追加することでリアルな場面でのショッピングも可能です。

《カード番号などの確認イメージ》

「ビューカードアプリ」で「カード番号を確認する」ボタンを押し、本人認証完了後、カード番号などがご確認いただけます。

詳細はこちら（9/17 ０時以降にご覧いただけます。）

〇即時発行（バーチャルカード）含むビューカード スタンダードの概要

（https://www.jreast.co.jp/card/first/viewcardstandard.html）

〇即時発行（バーチャルカード）お申込み後のご利用案内

（https://www.jreast.co.jp/card/function/sokuji/index.html）

２．おトクなキャンペーンを実施します！

(1) ご入会キャンペーン

ビューカード スタンダード新規入会キャンペーン

〇キャンペーン実施期間

2025年９月17日（水）～11月30日（日）

〇キャンペーン概要

新規入会＆ご利用＆JRE BANK口座設定で最大10,000ポイントのJRE POINTをプレゼントします。

※詳細はキャンペーンページをご確認ください。

(２) ご利用キャンペーン

即時発行（バーチャルカード）限定！ Apple Pay モバイルSuicaチャージキャンペーン

〇キャンペーン実施期間

2025年９月１７日（水）～１１月３０日（日）

〇キャンペーン概要

即時発行（バーチャルカード）により入会したカードを用いてApple Pay決済によるモバイルSuicaチャージを行うと、ご利用金額の最大20％のJRE POINTをプレゼントします。

9月、10月、11月と毎月獲得することが可能なため、早期入会がおトクです！

◆キャンペーン適用例

入会月から毎月5,000円チャージすることで、本キャンペーンにおける上限分のポイント獲得が可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77359/table/46_1_bf184ac2b08a5366c623035980d787e6.jpg?v=202509170957 ]

※ Apple Payに即時発行（バーチャルカード）で入会したカードの追加が必要です。

※ 入会後、チャージ完了までを月内に行うことが必要です。

※ 本キャンペーンは最大20％の内、1.5％は通常付与分によるポイント、18.5％は本キャンペーンによるポイントとなっております。

・本キャンペーンで獲得可能な毎月のポイントの上限は925ポイント／月となります（端数切捨て）。

・1.5％の通常付与分に関しましては、上限はございません。

※ ポイント付与の条件等、詳細はキャンペーンページをご確認ください。

えきねっと初めて利用でJRE POINTプレゼントキャンペーン

〇キャンペーン実施期間

202５年9月17日（水）～11月30日（日）

〇キャンペーン概要

えきねっとを新規に利用すると最大30,000ポイントを抽選でプレゼントします。また、即時発行（バーチャルカード）により入会したカードを利用して決済された場合、特典が外れてもWチャンスで5,000ポイント（JRE POINT）を抽選でプレゼントします。

※ プラスチックカードを受け取るまで、払戻には一部制限があります。

※ 詳細はキャンペーンページをご確認ください。

(３) 即時発行（バーチャルカード）ご利用で当選率UPのキャンペーン

～優雅なひとときをあなたに～ビューカードご利用キャンペーン

〇キャンペーン実施期間

2025年9月17日（水）～2026年1月31日（土）

〇キャンペーン概要

キャンペーンページからエントリーのうえ、ビューカードを合計3万円（税込）以上ご利用いただいた方を対象として、抽選でご選択された賞品をプレゼントします。即時発行（バーチャルカード）で入会したカードの場合、当選確率が10倍になります。

※詳細はキャンペーンページをご確認ください。

詳細はこちら（9/17 ０時以降にご覧いただけます。）

〇ビューカード スタンダード新規入会キャンペーン

（https://www.jreast.co.jp/card/campaign/adm/viewcardstandard.html）

〇即時発行（バーチャルカード）限定！Apple Pay モバイルSuicaチャージキャンペーン

（https://www.jreast.co.jp/card/campaign/msxview202509/）

〇えきねっと初めて利用でJRE POINTプレゼントキャンペーン

（https://www.jreast.co.jp/card/campaign/eki-net202509/）

〇～優雅なひとときをあなたに～ビューカードご利用キャンペーン

（https://www.jreast.co.jp/card/campaign/elegance2025/）

３．「そこは、ビューカードでしょ。」プロモーション

俳優の眞島秀和さんと山田杏奈さんが登場する「そこは、ビューカードでしょ。」プロモーション第五弾として、「即時発行編」をスタートします。ぜひご覧ください。

https://www.jreast.co.jp/card/campaign/adm/viewcardstandard.html

〇 タイトル

「そこは、ビューカードでしょ。即時発行編」

〇 開始日

2025年9月17日（水）以降順次

〇発信箇所

・Web広告

（予定）

交通広告、駅の放送、テレビコマーシャル（関東地方）

ビューカード公式 ウェブサイト、YouTube、X

「そこは、ビューカードでしょ。」プロモーションサイト

駅の放送「即時発行編」のウェブサイト限定バージョンも掲載。

※ 各媒体によって発信時期は異なります。

※ 駅の放送については、一部の駅にて実施となります。

※ 情報発信の詳細はこちら

ウェブサイト（https://www.jreast.co.jp/card/promotion/index.html）

YouTube（https://www.youtube.com/@viewcard8217）

X（https://x.com/viewcardJP/）

4.その他のお知らせ

(1) JRE BANK口座をお支払口座にご設定いただくとさらにおトクです

JR東日本グループのネットバンクサービス「JRE BANK」の口座をご開設のうえ、各種条件を達成すると、グループならではの特典やサービスをご利用いただけます。ビューカードのお支払いにJRE BANK口座をご設定いただくと特典の獲得枚数も増えます（JRE BANK優待割引券（4割引）、どこかにビューーン！2,000ポイント割引クーポン）。

この機会にJRE BANK口座のご開設・ご設定もぜひご検討ください。

《JRE BANK口座ならではの主な特典》

※ 特典のご提供には各種条件があります。

※ 2025年9月時点の情報です。

※ 特典の詳しい内容は、JRE BANKのウェブサイトをご覧ください。

（https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/campaign/jreg-tokuten/）

(２) お取扱い金融機関の追加

即時発行（バーチャルカード）の開始に合わせ、ネットバンクサービスとしてJRE BANK他に加え、9月17日（水）よりソニー銀行・PayPay銀行が新たにお支払口座として設定できるようになります。

※ お支払口座にご利用いただけるその他のお取扱い金融機関については、ビューカードのウェブサイトをご覧ください。

（https://www.jreast.co.jp/card/guide/treatment.html）

