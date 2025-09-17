子供のスマホに関する最新調査を発表-持たせる予定がある保護者は73%で多数派を占める-
メディアやECなどデジタル系新規事業開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社ストロボ（代表取締役 下山 哲平、以下：当社）は、全国の男女100名を対象に「子供のスマホに関するアンケート調査」（2025年8月時点）を実施しました。その結果を発表します。
◆2025年8月時点で子供にスマホを「持たせる予定がある」保護者は7割超え
子供のスマホに関するアンケート調査の結果、スマホを「持たせる予定がある」が73.0%となり、「すでに持たせている」は27.0%という結果でした。
【（小学生以下の）子供へのスマホ所持に関する調査結果】
持たせる予定がある 73.0%
すでに持たせている 27.0%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329335&id=bodyimage1】
※子供のスマホに関するアンケート調査2025年8月（すごい比較格安SIM）
出典元： 子供のスマホに関する最新調査を発表-持たせる予定がある保護者は73%-
https://sugoi-hikaku.com/mobile/child-smartphone-news202508/
◆2025年8月時点で子供にスマホを持たせる理由、トップは「いつでも連絡が取れるように」
子供にスマホを「持たせている」「持たせたい」と考える理由で、トップは「いつでも連絡が取れるようにしたいため」で35.9%でした。次いで「安全や防犯面（いる場所を把握する）のため」が31.0%、「塾や習い事に通い始めたため」が13.6%でした。
【子供にスマホを持たせた理由（持たせたい理由）に関する調査結果】
いつでも連絡が取れるようにしたいため 35.9%
安全や防犯面（いる場所を把握する）のため 31.0%
塾や習い事に通い始めたため 13.6%
友達が持っている（持ち始めた）ため 8.2%
学校やクラブ、塾などで必要なため 6.5%
勉強やITリテラシー向上のため 2.7%
親の働き方が変わったため 2.2%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329335&id=bodyimage2】
◆2025年8月時点で子供にスマホを持たせる際の不安、最多は「スマホ依存」で21%
子供にスマホを持たせるにあたって、どのような不安があるかの調査結果は「スマホ依存」がトップで20.7%でした。次いで「有料サイトやアプリ課金」が15.8%、「視力低下」が13.1%という結果になりました。
【子供にスマホを持たせる際の不安に関する調査結果】
スマホ依存 20.7%
有料サイト、アプリ課金 15.8%
メーカーの直販や公式サイト 14.2%
視力低下 13.1%
犯罪やトラブルに巻き込まれること 12.3%
いじめの被害や加害 8.4%
個人情報の漏えい 7.1%
学力の低下 6.8%
コミュニケーション力の低下 1.6%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329335&id=bodyimage3】
◆2025年8月時点で子供に持たせたい機種、「キッズケータイ」が64%
子供に持たせる（持たせたい）スマホの機種を調査したところ、トップは「キッズケータイ」で64.0%でした。次いで「iPhone」が24.0%、「Android」が12.0%でした。
【子供に持たせたいスマホの機種に関する調査結果】
キッズケータイ 64.0%
「基本の電話・メール機能があれば十分」「GPSや防犯ブザーなど見守り機能が充実」
iPhone 24.0%
「家族全員がiPhoneで操作を教えやすい」「セキュリティが高く安心できる」
Android 12.0%
「価格が安く入手しやすい」「家族がAndroidユーザーで揃えやすい」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329335&id=bodyimage4】
◆2025年8月時点で子供にスマホを「持たせる予定がある」保護者は7割超え
子供のスマホに関するアンケート調査の結果、スマホを「持たせる予定がある」が73.0%となり、「すでに持たせている」は27.0%という結果でした。
【（小学生以下の）子供へのスマホ所持に関する調査結果】
持たせる予定がある 73.0%
すでに持たせている 27.0%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329335&id=bodyimage1】
※子供のスマホに関するアンケート調査2025年8月（すごい比較格安SIM）
出典元： 子供のスマホに関する最新調査を発表-持たせる予定がある保護者は73%-
https://sugoi-hikaku.com/mobile/child-smartphone-news202508/
◆2025年8月時点で子供にスマホを持たせる理由、トップは「いつでも連絡が取れるように」
子供にスマホを「持たせている」「持たせたい」と考える理由で、トップは「いつでも連絡が取れるようにしたいため」で35.9%でした。次いで「安全や防犯面（いる場所を把握する）のため」が31.0%、「塾や習い事に通い始めたため」が13.6%でした。
【子供にスマホを持たせた理由（持たせたい理由）に関する調査結果】
いつでも連絡が取れるようにしたいため 35.9%
安全や防犯面（いる場所を把握する）のため 31.0%
塾や習い事に通い始めたため 13.6%
友達が持っている（持ち始めた）ため 8.2%
学校やクラブ、塾などで必要なため 6.5%
勉強やITリテラシー向上のため 2.7%
親の働き方が変わったため 2.2%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329335&id=bodyimage2】
◆2025年8月時点で子供にスマホを持たせる際の不安、最多は「スマホ依存」で21%
子供にスマホを持たせるにあたって、どのような不安があるかの調査結果は「スマホ依存」がトップで20.7%でした。次いで「有料サイトやアプリ課金」が15.8%、「視力低下」が13.1%という結果になりました。
【子供にスマホを持たせる際の不安に関する調査結果】
スマホ依存 20.7%
有料サイト、アプリ課金 15.8%
メーカーの直販や公式サイト 14.2%
視力低下 13.1%
犯罪やトラブルに巻き込まれること 12.3%
いじめの被害や加害 8.4%
個人情報の漏えい 7.1%
学力の低下 6.8%
コミュニケーション力の低下 1.6%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329335&id=bodyimage3】
◆2025年8月時点で子供に持たせたい機種、「キッズケータイ」が64%
子供に持たせる（持たせたい）スマホの機種を調査したところ、トップは「キッズケータイ」で64.0%でした。次いで「iPhone」が24.0%、「Android」が12.0%でした。
【子供に持たせたいスマホの機種に関する調査結果】
キッズケータイ 64.0%
「基本の電話・メール機能があれば十分」「GPSや防犯ブザーなど見守り機能が充実」
iPhone 24.0%
「家族全員がiPhoneで操作を教えやすい」「セキュリティが高く安心できる」
Android 12.0%
「価格が安く入手しやすい」「家族がAndroidユーザーで揃えやすい」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329335&id=bodyimage4】