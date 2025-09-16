「著作権トラブルから自社を守る実践セミナー」参加者の募集

写真拡大

公益財団法人こうべ産業・就労支援財団


１．開催概要


日　時：2025年10月28日（火）14：00～16：00（開場 13：30）


会　場：神戸市産業振興センター801会議室


参加費：無料


定　員：30名


形　式：リアル参加限定（オンライン参加不可）


講　師：六甲法律事務所　弁護士　松田　昌明　氏（https://www.kobengoshi.com）



２．参加方法


下記URLよりお申込みください。


https://forms.office.com/r/Nt6qt3mEgw



３．プログラム内容


・「著作権トラブルから自社を守る方法」について


・自社の活動に即した契約内容の作成ワーク


・参加者同士の意見交換


※詳細は下記URLよりご確認ください


https://kobe-ipc.or.jp/archives/23677



４．お問い合わせ


担当：（公財）こうべ産業・就労支援財団　経営支援部　山本、藤岡


メールアドレス：design-up[at]kobe-ipc.or.jp
※[at]を@に置き換えてご送付ください。


電話：078-360-3203