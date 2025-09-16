「著作権トラブルから自社を守る実践セミナー」参加者の募集
公益財団法人こうべ産業・就労支援財団
メールアドレス：design-up[at]kobe-ipc.or.jp
１．開催概要
日 時：2025年10月28日（火）14：00～16：00（開場 13：30）
会 場：神戸市産業振興センター801会議室
参加費：無料
定 員：30名
形 式：リアル参加限定（オンライン参加不可）
講 師：六甲法律事務所 弁護士 松田 昌明 氏（https://www.kobengoshi.com）
２．参加方法
下記URLよりお申込みください。
https://forms.office.com/r/Nt6qt3mEgw
３．プログラム内容
・「著作権トラブルから自社を守る方法」について
・自社の活動に即した契約内容の作成ワーク
・参加者同士の意見交換
※詳細は下記URLよりご確認ください
https://kobe-ipc.or.jp/archives/23677
４．お問い合わせ
担当：（公財）こうべ産業・就労支援財団 経営支援部 山本、藤岡
メールアドレス：design-up[at]kobe-ipc.or.jp
※[at]を@に置き換えてご送付ください。
電話：078-360-3203