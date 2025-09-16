社会課題解決へ、法律事務所の広報が担う役割とは

弁護士法人AdIre法律事務所

アディーレ法律事務所（東京都豊島区、代表弁護士・鈴木淳巳、以下「アディーレ」）は、この度、広報活動の抜本的改革と強化を目指し、新広報部を設立し9月より本格的に始動しました。これまでお寄せいただいていたメディアの皆さまからの問い合わせ窓口を明確にし、より円滑な取材・情報提供体制を構築することで、メディアリレーションズの再構築を図ります。



新広報部は、アディーレの根幹をなすクレド、“「知らないことで損をする」「分からないから何もしない」といった状況から、すべての人を解放すること”を具現化するために設立されました。過払い金や借金整理の事務所から脱却し、多様な分野を扱う総合法律事務所として生まれ変わる過渡期にある今、事務所の理念に基づき、メディアの皆さまと共に社会的な課題を解決していくことを目指します。

新広報部の基本方針とメディアとの連携

私たちは、以下の3つの原則に基づき、メディアの皆さまとの新しい関係を築いてまいります。



1. なぜ、今このタイミングで広報強化を行うのか

2018年以降、マスメディアとの連携が弱くなっており、この状況を改善することが急務であると考えていました。また、これまで多くのメディアから問い合わせをいただいていたにもかかわらず、受付が分かりにくいという課題がありました。そこで、アディーレは、ウェブサイトやSNSの導線を変更し、問い合わせ窓口を明確にしました。新広報部は、9月より本格的に始動し、マスメディアとの関係強化に取り組んでおります。

「取材・出演に関するお問合せ」https://www.official.adire.jp/media/



2. 社会的課題に資するネタを提供できる理由

私たちは、単に取材を受け付けるだけでなく、法律事務所として社会的な公共的意義を果たす責任があると考えています。全国規模のネットワークを持つアディーレだからこそできる、以下の取り組みを通じて、政府広報だけでは届きにくい情報を国民の皆さまに、メディアの皆さまと協力して発信してまいります。



・「アディーレ調べ」によるデータ提供

既存の依頼者から取得した多様なデータを活用し、社会的な課題解決につながる話題を提供します。

「アンケート調査リリース」 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000004491.html



・YouTubeでの情報発信

YouTubeチャンネルでは、メディアの皆さまが興味を持つような時事ネタや、専門性の高い法律問題を分かりやすく解説しています。今後はドキュメンタリー風の動画も随時公開予定です。また、コント動画「アソベン」を制作し、法律に対する堅苦しいイメージを払拭し、「分からないから敬遠する」層の意識を変え、法律への興味を喚起します。

YouTube「アディーレ法律事務所」https://www.youtube.com/@adire01

YouTube「アソベン」https://www.youtube.com/@asoben-mm



3. 「何もしないからの解放」というミッションとの結びつき

新広報部の活動は、アディーレのミッション「何もしないからの解放」と強く結びついています。私たちは、以下の取り組みを通じて、このミッションを達成します。



・迅速な対応体制

メディアからのご依頼には迅速に対応できるよう、メディア対応できる弁護士の数を増やしています。

「メディア出演弁護士プロフィール」https://www.official.adire.jp/media/



・「顔が見える弁護士」の育成

YouTubeを練習の場として活用し、コメントや取材対応に慣れた弁護士を継続的に育成しています。また、コラムサイト「Lega-Life Lab.」では、弁護士が監修または執筆した記事が掲載されており、具体的な問題に対する解説やアドバイスを提供しています。

「Lega-Life Lab.」https://www.adire.jp/lega_life_lab/



・豊富な実績と継続的な出演

現在も各メディアからの問い合わせはいただいており、テレビ番組への月間出演件数は15～30件に上ります。多様な分野の弁護士が、即座に対応できる体制を整えています。弁護士のメディア出演情報は、公式Xから随時発信しております。

「X」https://x.com/adire_kouhou



・費用保証制度

「何もしない」から「弁護士に相談する」へ。「高額な弁護士費用を請求されたら…」「解決しないまま、お金だけかかってしまったら…」、法的サービスを利用する際のさまざまな“お金の心配”をなくすことで、“より身近な、より依頼しやすい法律事務所”という価値を、社会へ提供してまいります。

※費用保証制度には適用条件があり「目的を達成できた場合／できなかった場合」や「お客さまの利益」の内容については、各サービスによって異なります。

「お金の心配がいらない法律事務所」https://www.official.adire.jp/warranty/



今後、すべてのプレスリリースは、このミッションに基づき、一貫性を持たせた形で発信してまいります。メディアの皆さまにとって「いつでも、何度でも、依頼料なしで、さまざまな分野の弁護士を活用できる」パートナーとして存在することを目指します。ご取材や番組出演、専門家としてのコメント依頼など、お気軽にお問い合わせください。



アディーレは、社会的意義を伴う活動を通じて、メディアの皆さまとの強固なリレーションズを築いていきたいと考えております。



報道関係者からのお問い合わせ先

アディーレ法律事務所

メディア窓口：広報部

Email：kouhou@adire.jp

電話：03-5950-0268

HP：https://www.official.adire.jp/



【アディーレ法律事務所について】

法人名称：弁護士法人AdIre法律事務所（第一東京弁護士会所属）

代表弁護士：鈴木淳巳（愛知県弁護士会所属）

本店所在地：〒170-6033 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60

URL：https://www.official.adire.jp/

債務整理、交通事故の被害、夫婦問題、労働問題、B型肝炎の給付金請求、アスベスト健康被害の賠償金請求、遺産相続、インターネット権利侵害などの法律トラブルの解決を行う法律事務所です。法律トラブルで困っていても、何をすべきか分からず動けない。アディーレ法律事務所は、そんな「何もしないからの解放」を目指します。「弁護士を、もっと身近な存在に」を理念に掲げ、どなたでも安心してご相談いただけるよう、親身な対応と分かりやすい費用体系で、解決まで寄り添います。