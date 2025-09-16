はじめの1歩をサポート！『ひきこもりからの就職 完全マニュアル』配布開始～向いてる仕事も紹介～【完全保存版／無料】

株式会社キズキ無料ダウンロードはこちら :https://form.run/@gk9Eo

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、ひきこもり状態からの就職に不安を抱えている人に向けて、『ひきこもりからの就職 完全マニュアル』を公開いたしました。

本資料では、ひきこもり状態にある人が働くための4つの準備やひきこもり状態にある人が向いてる仕事・職場環境について解説。

加えて、ひきこもり状態にある人が再出発するための心構えなども紹介しています。

本資料は、以下のフォームからお申し込みいただけます。自動返信メールからダウンロードください。

少しずつ”就職”に向けて動き出しませんか？

- 働きたいけど、外に出るのが怖い…- 就職を考えているけど、何から始めればいいか分からない…

ひきこもり状態は決して珍しいことではなく、若者から中高年まで幅広い層に見られます。

精神的な不調や人間関係のトラブル、不登校経験など、さまざまな要因が絡み合い、一人での解決が難しいケースもあります。

本資料では、ひきこもり状態にある人が働くための準備やひきこもり状態にある人に向いてる仕事・職場環境について詳しく解説しています。

ぜひ本資料を活用して、ひきこもり状態から一歩踏み出しませんか？

本資料の内容

こんな人におすすめ！

資料の入手方法

- ひきこもりとは？- ひきこもり状態にある人が働くための4つの準備- ひきこもり状態にある人に向いてる仕事・職場環境- さまざまな働き方の選択肢- ひきこもり状態にある人が再出発するための心構え- ひきこもり状態から働くための1歩を踏み出したい人- ひきこもり状態からの就職を考えているが、何から始めればよいか分からない人- 外に出ることや人と接することに不安がある人- 在宅でできる仕事や、自分に合った職場環境を探したい人- ご家族がひきこもり状態にあり、支援方法を知りたい人

本資料は、以下のリンクから無料でダウンロードいただけます。

また、キズキビジネスカレッジ（KBC）では、ひきこもり状態にある人に向けて、自分に合う仕事を見つける方法や向いてる仕事、ひきこもりの経験を活かせる仕事などについて解説したコラムを公開しています。

ぜひ、本資料と併せてご活用ください！

ひきこもり状態にある人に向いてる仕事 社会復帰をする方法を解説

https://kizuki-corp.com/kbc/column/hikikomori-job/(https://kizuki-corp.com/kbc/column/hikikomori-job/)

補足

1人で解決しようとする必要はありません

ひきこもり状態からの就職は、簡単なことではありません。

しかし、悩みや不安を1人で抱え込まず、周りの協力を得ることで、少しずつ現状を変えていくことができます。

ぜひ本資料を活用して、無理なくできることから始めてみてください！

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑202号

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

従業員数：役員3名、正社員：123名、契約社員・アルバイト：1,256名（2025年2月）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県にて、就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。

うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に、全16校舎（2025年3月）。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施（東京都足立区・渋谷区・八王子市、大阪府吹田市、大阪市大正区・住吉区、兵庫県西宮市、愛知県名古屋市など。（2025年1月現在、累計で42自治体等から48案件を受託）。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業から11年間での1万2千人を超える方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。