こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
未来のIT人材を育成！大阪電気通信大学が小中高校生を対象とした「OECUビーバーチャレンジクラブ」を開催
大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、9月20日（土）、21日（日）の2日間、寝屋川キャンパスにて小学生から高校生を対象とした「OECUビーバーチャレンジクラブ」（主催：ICT社会教育センター）を開催します。
世界74か国・約397万人が参加する「ビーバーチャレンジ」の問題を活用し、コンピュータの専門知識がなくても楽しめるクイズ形式でAI時代に不可欠な“計算論的思考（Computational Thinking）”を体験できるプログラムです。
【本件のポイント】
■世界74か国で実施される国際的教育イベント「ビーバーチャレンジ」
■コンピュータやITの専門知識がなくても参加可能
■情報オリンピック日本委員会ジュニア部会委員による解説
■「楽しく学べる体験の場」を提供し、地域情報教育の活性化を推進
【本件の概要】
AIやデジタル技術の急速な進展により、未来の社会では「情報を活用し、自ら問題を解決する力」がこれまで以上に求められています。大阪電気通信大学 ICT社会教育センターは、こうした時代背景を踏まえ、次世代を担う子どもたちに国際水準の学びを届けるべく、本イベントを開催します。
本イベントでは、未経験者でも取り組めるクイズ形式の問題に挑戦しながら、「考える楽しさ」や「論理的思考の重要性」を体験できます。講師は、情報オリンピック日本委員会ジュニア部会委員を務める石塚丈晴教授。専門的な内容を子どもたちにわかりやすく解説し、地域教育の新たな可能性を広げます。さらに、大学祭と同時開催されるため、学びと交流の両面から楽しめるイベントとなっています。
【開催概要】
▶日程：2025年9月20日（土）、21日（日）
▶時間：①10:00～12:00 ②13:00～16:00
▶場所：大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス エデュケーションセンター（J号館）7階704教室（京阪本線「寝屋川市」駅下車 徒歩約7分）
▶講師：メディアコミュニケーションセンター 石塚丈晴教授（情報オリンピック日本委員会 ジュニア部会委員）
▶参加費：無料（申込不要）
【関連リンク】
ICT社会教育センター
https://www.osakac.ac.jp/80th/ict/
OECUビーバーチャレンジクラブ
https://www.osakac.ac.jp/event/531
ビーバーチャレンジ
https://bebras-top.eplang.jp/
小中高生向け国際情報科学コンテスト「ビーバーチャレンジ2025」
https://www2.ioi-jp.org/junior/bebras2025.html
第65回大学祭
https://www.osakac.ac.jp/event/533
【大学概要】
大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）
U R L： https://www.osakac.ac.jp/
所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8
四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70
学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部
※2026年4月総合情報学部デジタルゲーム学科改組予定
在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）
▼本件に関する問い合わせ先
法人事務局広報部広報課
住所：大阪府寝屋川市初町18－8
TEL：072－824－3325
FAX：072－824－1141
メール：kouhou@osakac.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/