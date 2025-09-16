¡ÚÂçºå¡¦ÀôÂçÄÅ¡Û²»³Ú¡¢²Ö²Ð¡¢¾ÈÌÀ±é½Ð¤ÇÌ¥¤»¤ë¿·´¶³Ð¤Î³¤ÊÕ¥¨¥ó¥¿¥á¥·¥çー¡ÖAMAZING-¸÷¤È²»¤Î½í-¡×2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÀôÂçÄÅ¡¦¤Ê¤®¤µ¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒTryHard Japan¡ÊTryHard Holdings Limited¡ÚNASDAQ¡Û¡§ THH¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒENJOY TRUST¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥·ー¥µ¥¤¥É¥Ðー¥Ù¥¥åー»ÜÀß¡ÖNGRILL¡×¡ÊÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î23Æü¡Ê½Ë¡¦²Ð¡Ë16:00～20:00¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¡ÖAMAZING-¸÷¤È²»¤Î½í-¡×¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://amazing-show.jp/(https://amazing-show.jp/)
Àô½£Ì´²Ö²Ð¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥·¥çー¡ÖAMAZING¡×
¡ÖAMAZING -¸÷¤È²»¤Î½í-¡×¤Ï¡¢Àô½£Ì´²Ö²Ð¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥çー¤È¤·¤ÆÂçºåÉñ½§¤Ç½é³«ºÅ¤ò¿ë¤²¡¢ºòÇ¯¤ÏÆ±²ñ¾ì¤Ë¤ÆÌó5Ê¬´Ö¤Î»î¸³Åª³«ºÅ¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢²Ö²Ð¤ÎÈ¯¿ô¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡¦´ÑÍ÷ÀÊ¤ÎÀßÃÖ¤ò´Þ¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡È¹Âç¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡É--¤½¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÄ®¤äÂ¼¤Ê¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¶õ´Ö¤«¤éÁ´¹ñ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²Ö²ÐÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢»þÂå¤äÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¾ÈÌÀ¡¦ÆÃ¼ì²Ö²Ð¤Ë¤è¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£²ñ¾ì¤Î¤Ê¤®¤µ¸ø±àÏÑÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¿·´¶³Ð¤Î³¤¾å¥¨¥ó¥¿¥á¥·¥çー¤ò¡¢º£Ç¯¤ÏÍÎÁ´ÑÍ÷ÀÊ¤«¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤È¾ÈÌÀ¤Ë´°Á´¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¡¢Ìó20Ê¬´Ö¤Î¿·´¶³Ð¥¨¥ó¥¿¥á¥·¥çー¤ÏÉ¬¸«¡ª
º£Ç¯¤ÏÀèÃå2,500Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Î¡ÚÍÎÁ´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¡Û¤âÅÐ¾ì¡£¤æ¤Ã¤¿¤êºÂ¤Ã¤Æ¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
▶º£Ç¯¤â²Æº×¤ê¤È²Ö²Ð¥·¥çー¤ÎW³«ºÅ
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
º£²ó¤â¡¢²Æº×¤ê¤È³¤¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¤ÎW³«ºÅ¡£µí¶ú¤äÅâÍÈ¤²¡¢¤«¤É¹¤Ê¤É¡¢ÄêÈÖ¤Î²°Âæ¥Õー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤ä¥À¥ó¥¹¥¹¥Æー¥¸¡¢±ïÆü¥³ー¥Êー¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÍ·¶ñ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Ìë¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¡¦¾ÈÌÀ¡¦²Ö²Ð¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥·¥çー¡ÖAMAZING-¸÷¤È²»¤Î½í-¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤®¤µ¸ø±à¤ÎÏÑÆâ¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡ÚÍÎÁ´ÑÍ÷ÀÊ¡Û¤òÀß¤±¡¢¤è¤ê¶á¤¯¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î±é½Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ÑÍ÷ÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È
3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ì¤½¢³Ø»ù¡§ÌµÎÁ¡ÊÉ¨¾å´Õ¾Þ¤Ë¸Â¤ë¡Ë
²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²³«»Ï¤Ï19:40¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢
https://amazing-show.jp/(https://amazing-show.jp/)
▶ÀôÂçÄÅ»ÔÌ±¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤â¤¢¤ê
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
²Ö²ÐÍÎÁ´ÑÍ÷ÀÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀôÂçÄÅ»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²ñ¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¶â·ô1,000±ßÊ¬¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë²Ö²Ð¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¾ÃÈñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î¾¦¶È¡¦´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
▶³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¤ªº×¤ê²°Âæ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢²Æ¤ÎÄêÈÖ¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤´¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ ÀôÂçÄÅ³¤ÊÕ¤Î²Æº×¤ê with AMAZING -¸÷¤È²»¤Î½í-
ÆüÄø¡§ 2025Ç¯9·î23Æü¡Ê½Ë¡¦²Ð¡Ë
»þ´Ö¡§ 16:00～20:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï19:40～
²ñ¾ì¡§ ÀôÂçÄÅ¡¦¤Ê¤®¤µ¸ø±à¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡¿°ìÉôÍÎÁ´ÑÍ÷ÀÊ¤¢¤ê¡Ë
½»½ê¡§ ¢©595-0055 ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô¤Ê¤®¤µÄ®8-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ Æî³¤ËÜÀþ¡ÖÀôÂçÄÅ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ20Ê¬¡¢ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¢¤ê
Ãó¼Ö¾ì¡§ ÍÎÁ¡ÊÂæ¿ôÀ©¸Â¤¢¤ê¡Ë
¼çºÅ¡§ NGRILL¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒENJOY TRUST¡Ë
´ë²è¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTryHard Japan
À©ºî¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Àô½£¸÷¤È²»¤ÎÌ´²Ö²Ð
¸å±ç¡§ ÀôÂçÄÅ»Ô
³ô¼°²ñ¼ÒTryHard Japan
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶È¡¢²ñ¾ì»ÜÀß´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¡£¼«¼ç¶½¹Ô¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¶¨¶È¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ãーÁÏ½Ð¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒTryHard Japan
TEL¡§06-4708-6470¡ÊÊ¿Æü¡§10:00~18:00¡Ë
¸ø¼°HP¡§https://tryhard.me/
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/Tkp4wUL