声優・梶裕貴の音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」発の創作コンクール 第２回『そよぎコン』が本日より開催！TuneCore Japanを通じた「梵そよぎ」楽曲の商用配信も解禁！

声優・梶裕貴による音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」は、2025年9月16日（火）10:00より、創作コンクール 第２回『そよぎコン』を開催いたします。

今回は「ソング調声部門」のみを対象とし、入賞者には総額30万円の賞金が贈られます。（※各賞の詳細は後日発表を予定しております。）

■第２回『そよぎコン』開催概要- 募集部門：ソング調声部門（「梵そよぎ」を使用した歌唱作品）- 募集期間：2025年9月16日（火）10:00 ～ 2025年10月31日（金）23:59- 賞金総額：30万円（各賞の詳細は後日発表予定）

■募集資格

次の各事項を満たす方のみ応募可能です。

- Xアカウントをお持ちの方- そよぎフラクタル公式Xアカウント「@kaji_project」をフォローされている方- Xアカウントを公開設定にされている方- 日本国内に在住されている方

■ご応募の流れ- Xでそよぎフラクタル公式Xアカウント「@kaji_project」をフォロー- 音声合成ソフト「梵そよぎ」のソングボイスを使用して、楽曲を自由に作ってください- YouTubeもしくはニコニコ動画に動画をアップ後、Xに動画のリンクとハッシュタグ「#そよぎコン」を付けて投稿

■応募ガイドライン- 応募者が作曲したオリジナル楽曲のみ応募を受け付けます。- 他の合成音声、応募者、第三者など、「梵そよぎ」以外の声が入っていても問題ありません。- イラストによるサムネイル、テキストによるタイトル表記などMV形式でなくても問題ありません。- サムネイルに公式イラストを使用して頂いても問題ありません。- 誹謗中傷、または公序良俗に反するものは応募不可となります。- 無断生成AIを使用して作成した作品は審査対象外となります。

■注意事項- 楽曲を制作するには、【CeVIO AI 梵そよぎ】ソングボイスまたは【VoiSona 梵そよぎ ソングボイスライブラリ】の使用が必須となります。- 【CeVIO AI 梵そよぎ】ソングボイスを使用するには、【CeVIO AI 】ソングエディタが必要となります。【CeVIO AI 梵そよぎ】ソングスターターを購入すると、ソングボイスとソングエディタがセットでついてきます。- Mac OSをお使いの方は【VoiSona 梵そよぎ ソングボイスライブラリ】をご購入ください。

その他詳細は以下の特設ページをご覧ください。

第２回『そよぎコン』特設ページ：https://soyogi-fractal.com/special/soyogicon2/(https://soyogi-fractal.com/special/soyogicon2/)

■「梵そよぎ」がTuneCore Japanで商用利用可能に！

本日より、「梵そよぎ」の音声を用いたオリジナル楽曲がTuneCore Japanを通じて商用配信可能となりました。

これにより、クリエイターは「梵そよぎ」を使用した楽曲をApple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、TikTok、Instagramなど55以上の音楽配信プラットフォームにストリーミング配信・ダウンロード販売することができます（商用利用可）。

今回の第２回『そよぎコン』への応募作品も含め、今後制作されるすべての「梵そよぎ」使用楽曲について、TuneCore Japanを通じた商用利用が可能です。ぜひこの機会に、音声合成ソフト「梵そよぎ」をご活用ください。

■TuneCore Japanについて

TuneCore Japanは、誰でも手軽に楽曲を世界185ヵ国以上へ配信できる音楽ディストリビューションサービスです。最短2日で配信可能、リリース楽曲は累計100万曲以上、アーティストへの還元総額は約268億円を突破しています。

■梶裕貴コメント

お待たせいたしました！

第2回『そよぎコン』開催です！

前回コンクール時、想像を遥かに超える多くの皆様にご参加いただき、素晴らしい作品の数々を生み出してくださったことが、今も記憶に新しいです。

「梵そよぎ」の魅力・ポテンシャルを最大限引き出していただけたことが何より嬉しく、まさに"フラクタル"と呼べるであろうクリエイティブの広がりに、大きな意義を感じました。

また、ソフトをご利用いただく皆様にとって、さらなる創作活動のアシストに繋がればと考え、今回からTuneCore Japanを通じた商用利用を可能にする運びとなりました。

これを機に、ぜひ「梵そよぎ」をパートナーとして、新時代のエンタメづくりにご参加いただければと思います！

あなたの『そよぎコン』へのエントリー、心よりお待ちしております！！

【梶裕貴プロフィール】

梶裕貴（かじゆうき）

生年月日:1985年9月3日

出身地:東京都

2023年、自身の声優歴 20 周年を記念したプロジェクト【そよぎフラクタル】を発表。 アニメ、吹き替えをはじめ、ラジオ、ナレーション、映像、舞台など幅広い活躍を続け る。過去、その年に最も印象に残った声優を表彰する声優アワードにて、史上初にして 唯一、2 年連続で主演男優賞を受賞。その声に、人の脳や心に癒しや安らぎを与える「1/f ゆらぎ」の響きを持つ。

主な出演作

「進撃の巨人」エレン・イェーガー

「七つの大罪」メリオダス

「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍

「⻤滅の刃」錆兎

「ハイキュー!!」孤爪研磨

公式X: https://x.com/KAJI__OFFICIAL

公式Instagram: https://www.instagram.com/yuki_kaji_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCx2XAGS0FoG9S6r0bhNo2UA

【梵そよぎプロフィール】

梵そよぎ（そよぎそよぎ）

「声」と「言葉」を与えたことで誕生した、もう一つの世界の梶裕貴。様々なクリエイターとのコラボレーションを通じて、人格を形成・成長していく存在。

キャラクターデザイン：米山舞

【そよぎフラクタルとは？】

梶裕貴の声を元にした音声合成ソフト『梵そよぎ(そよぎそよぎ)』を軸に展開するキャラクタープロジェクト。「プロアマ問わず、面白いものを作りたいと思った人が、しがらみなく、気の合う仲間と好きなものを作れる場所づくりをしたい」という想いから、梶裕貴自身が企画立案。

幾何学模様(＝フラクタル)の図形のように「同じ理想を持ったクリエイターが集まって作品を生み出していった結果、俯瞰で見てみると、これまでにない全く新しい形を織りなしているはず」という、創作ユニットとしての理想形を願い、誕生したプロジェクト。

公式サイト：https://www.soyogi-fractal.com/

公式X：https://x.com/kaji_project

公式YouTube：https://www.youtube.com/@soyogi-fractal

【お問い合わせ】

そよぎフラクタル運営事務局

E-mail：contact@soyogi-fractal.com