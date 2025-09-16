TVアニメ「うたごえはミルフィーユ」のトレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「うたごえはミルフィーユ」の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「うたごえはミルフィーユ」の商品の受注を9月8日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1590?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1590?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Ani-Art アクリルスタンド

ウタ、ムスブ、アイリ、レイレイ、ウルル 、クマちゃん、ミズキ、ゾイ 、キッカ、タマ、カリンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「手鞠沢高校アカペラ部 Ani-Art アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \9,680(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）70×55mm 台座：（約）直径40mm 厚み：3mm

特典：（約）70×60mm 台座：（約）50×25mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art アクリルキーホルダー

ウタ、ムスブ、アイリ、レイレイ、ウルル 、クマちゃん、ミズキ、ゾイ 、キッカ、タマ、カリンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Ani-Art アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \8,228(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）68×50mm 厚み：3mm 特典：（約）68×63mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art アクリルカード

ウタ、ムスブ、アイリ、レイレイ、ウルル 、クマちゃん、ミズキ、ゾイ 、キッカ、タマ、カリンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「手鞠沢高校アカペラ部 Ani-Art アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \8,228(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）60×60mm 厚み：1mm 特典：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art 缶バッジ

ウタ、ムスブ、アイリ、レイレイ、ウルル 、クマちゃん、ミズキ、ゾイ 、キッカ、タマ、カリンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Parabola Ani-Art 76mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \473(税込), BOX \5,203(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径76mm

素材 ：紙、ブリキ

▼Ani-Art キャンバスボード

ウタ、ムスブ、アイリ、レイレイ、ウルル 、クマちゃん、ミズキ、ゾイ 、キッカ、タマ、カリンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,555(税込)

種類 ：全2種（手鞠沢高校アカペラ部、Parabola）

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼Ani-Art マルチデスクマット

※画像は「ウタ&ムスブ Ani-Art マルチデスクマット」を使用しております。

ウタ、ムスブ、アイリ、レイレイ、ウルル、クマちゃん、ミズキ、ゾイ 、キッカ、タマ、カリンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、マルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \4,015(税込)

種類 ：全4種（ウタ&ムスブ、アイリ&レイレイ、ウルル&クマちゃん、Parabola）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼Ani-Art BIGアクリルスタンド

※画像は「ウタ Ani-Art BIGアクリルスタンド」を使用しております。

ウタ、ムスブ、アイリ、レイレイ、ウルル 、クマちゃん、ミズキ、ゾイ 、キッカ、タマ、カリンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全11種（ウタ、ムスブ、アイリ、レイレイ、ウルル 、クマちゃん、ミズキ、ゾイ 、キッカ、タマ、カリン）

サイズ：本体：（約）17.8×6.3cm 台座：（約）8.5×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

(C)うたごえはミルフィーユ製作委員会