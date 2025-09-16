「ボールサインiD」シリーズから「ボールサインiDシングル」が新登場！

株式会社サクラクレパス

株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：西村彦四郎 以下「サクラクレパス」）は、「ボールサインiD(R)シングル」を2025年10月下旬より販売開始いたします。

「ボールサインiD(R)︎」は、“自分の色を選ぶ”＝“独自性(identity)”より付けられた名称で、6色の黒インキから自分に合った色味を選べ、ビジネスシーンでもさりげなく個性を表現することができるシリーズです。

「ボールサインiD(R)シングル」は、2020年に発売した「ボールサインiD(R)」のDNAを継承し、ピュアブラック・ナイトブラック・フォレストブラック・モカブラック・ミステリアスブラックに加え、限定カラーとして発売したペンシルブラックが定番化となり、“6色の黒インキ”をご用意しました。

本体軸は、六角形の角を丸くすることで指にかかる負担を軽減し、より自然に手にフィットする、六角形と丸形を組み合わせたオリジナルの「iD形状」を継承しながら、木目のようなシボ加工を追加し、凹凸感が加わることでグリップ効果を高めました。加えて他のシリーズと異なる新形状の金属製のクリップを採用、これまでとは一味違った雰囲気を醸し出しています。ペン先には従来通り金属が使われており、低重心を実現することで安定した書き心地をご提供します。さらに、従来の0.4mmと0.5mmのボール径に加え、シリーズ初となる0.3mm(超極細)をラインアップ。0.3mmのペン先にはニードルチップを採用し、資料への細かなところへも快適に書き込めます。

商品概要

【商品名】 ボールサインiD(R)シングル

【発売日】 2025年10月下旬

【価格】 440円(税込)

【サイズ】 長さ145mm、最大径13mm

【重量】 13g

【ラインアップ】

ボール径 0.3mm、0.4mm、0.5mm

ピュアブラック、ナイトブラック、フォレストブラック、モカブラック、ミステリアスブラック、ペンシルブラック 各6色

商品ページ https://www.craypas.co.jp/products/ball/001/0141/256812.html

特設ページ https://www.craypas.co.jp/products/feature/ballsignid/index.html

ビジネスのシーンで自分を魅せる0.3,0.4,0.5mmの筆記線個性ある“黒”インキの使い分け6色の黒インキ