Too Many Color ウォンシク、日本のミュージカル「アトム」出演決定！

Danmee 株式会社写真＝Playmaker E&M Inc.

K-POP男性2人組ユニット Too Many Color（トゥー・マニー・カラー） のメンバー ウォンシクが、日本のミュージカル『アトム』への出演を正式に決定した。

ミュージカル『アトム』は、2025年11月21日（金）から11月30日（日）まで、東京・IMM THEATERで上演される。

ウォンシクは日本の舞台を通じて新たな魅力を披露し、アーティスト活動を超えてミュージカル俳優としての新たな挑戦を続けていく予定だ。

■ 『アトム』公式ホームページ: https://worldcode.co.jp/m_atom2025(https://worldcode.co.jp/m_atom2025)

Too Many Colorは、9月2日にリリースしたシングル 『Dangerous（デンジャラス）』 で、MBC M・MBC every1『SHOW! チャンピオン』、SBS M『THE SHOW』、Mnet『M COUNTDOWN』、KBS2『ミュージックバンク』などの音楽番組に出演し、注目を集めた。

力強いビートと中毒性のあるメロディ、ストレートな歌詞、そして独創的なペアダンスで、韓国のファンに強烈な存在感を刻んだ。

さらにToo Many Colorは日本でも『Dangerous』発売記念イベントを開催する。9月18日には東京・恵比寿で発売記念ライブを、9月24日には東京・新宿で発売記念ファンミーティングを行い、日本のファンと交流する予定だ。

※取材および日本でのプロモーションなどに関するお問い合わせ：Danmee株式会社