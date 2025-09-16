【2025大阪・関西万博　サウジアラビア王国館】日本との戦略的投資フォーラムを9月24日開催し、サウジアラビア王国ナショナルデーを祝賀

2025年大阪・関西万博 サウジアラビアパビリオン

・ 2025年大阪・関西万博におけるサウジアラビア王国ナショナルデー祝賀行事の一環として、サウジアラビア王国館は9月24日（木）13時より万博ホール「シャインハット」にて「サウジ・日Expo投資フォーラム」を開催します。

・ サウジ投資省、SIPA、経済産業省、JETRO、JCCMEとの共催である本フォーラムでは、パネルディスカッションやファイヤーサイド・チャットを通じ、サウジアラビアが提供する経済的かつユニークな投資機会を紹介し、2030年リヤド万博への道を示します。

・ サウジアラビア王国ナショナルデーは、「サウジ・ビジョン2030」に示された王国の歴史、躍動する現在、そして野心的な未来を祝う日です。

サウジアラビア王国政府首脳陣は、2025年大阪・関西万博（以下、万博）サウジアラビア王国館によるナショナルデープログラムの一環として、「サウジ・日Expo投資フォーラム」を開催し、サウジアラビア投資省（MISA）及び日本経済産業省（METI）が注目する独自の投資機会を世界に示します。本フォーラムは9月24日（木）、Expoホール「シャインハット」にて開催します。

本フォーラムでは、サウジアラビア投資大臣ハーリド・アル＝ファーレフ閣下、日本経済産業省の古賀友一朗政務官をはじめとする政府高官による基調講演が行われます。

2016年の開始以来、「ビジョン2030」は、サウジアラビア王国が石油依存度の低い未来へ向けた野心的な一歩を体現し、豊かな文化遺産を活用して人的能力と経済力を向上させてきました。王国は世界のサッカーとスポーツにおける牽引役としての地位を確立し、トップクラスの国際選手を惹きつけ、サウジ・プロリーグの競争力を高めています。

サウジ・日Expo投資フォーラムは、万博におけるサウジアラビアのナショナルデーのフィナーレを飾るイベントであり、サウジアラビア王国の「ビジョン2030」を称え、両国間の戦略的パートナーシップを促進するものです。

【イベント概要】

本フォーラムでは、開会式（スピーチとコラボパフォーマンス）、各種パネルセッション、ファイヤーサイド・チャット、覚書調印式が行われます。

サウジ・日Expo投資フォーラムでは以下のセッションを開催します。

・ One vision：繁栄するサウジと日本の関係70周年を祝う

・ 明日の先見性：2030年リヤド万博への道筋を拓く

・ 大阪からリヤドへ：次期世界博覧会の実現に向けて

・ 未来の病を治す：医療・バイオテクノロジー・製薬の共同発展

・ 低炭素未来の実現：クリーンエネルギーとスマート産業による未来の推進

・ AFCアジアカップ2027サウジアラビア：アジアサッカーの発展を推進

・ ゲーム開発とeスポーツにおける日・サウジ協力を通じた文化の架け橋

・ 大阪からリヤドへ：次期世界博覧会の実現

【メディアの方のお申し込み方法】

メディアの方は、こちらのリンクより(https://forms.gle/a9urXBpc9CdmBqKg6)ご登録をお願いいたします。

サウジアラビア王国ナショナルデーは、日本とのような長年のパートナー国を含む各国との二国間関係を強化し、文明と文化の対話を促進する場です。サウジアラビア王国ナショナルデーには、ライブイベントや文化展示を通じてサウジアラビアの成果を世界舞台に紹介し、文化交流を通じて日本のパートナーとの絆を強化します。

サウジアラビアナ王国ショナルデーは、万博におけるサウジアラビア王国館が主催する700以上のイベントの一部です。サウジアラビア王国館を訪れる来場者は、様々なプログラムを通じてサウジアラビアの文化、遺産、芸術を幅広く体験できます。これには「アハラン・ワ・サーラン」「We Are Saudi Arabia」「ザ・ボタニストーAR体験」、そして10月13日まで文化スタジオで行われる音楽・芸術パフォーマンスを含みます。さらにサウジアラビア王国館では、「進化する都市」「持続可能な海」「無限の人間の可能性」「イノベーションの頂点」といった没入型展示室やギャラリーを巡る刺激的な体験を提供し、来場者はサウジアラビア王国の世界への影響力を間近で体感することができます。

