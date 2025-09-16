株式会社かんざし、一般社団法人日本Web3ツーリズム協会と連携

株式会社かんざし

「Make Sustainable Nippon - 『旅館・ホテル・地場企業など』と『地方自治体』に最も必要とされる企業になる」というビジョンを掲げ、『旅館・ホテルテック事業』『HRテック事業』『観光テック事業』を手掛ける株式会社かんざし（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 観光プロデューサー：秋山 匡秀、以下「かんざし」）は、Web3技術で観光業界の課題解決を促進する一般社団法人日本Web3ツーリズム協会（所在地：東京都新宿区、代表理事：岩下 拓、以下「日本Web3ツーリズム協会」）と連携し、Web3技術の活用が観光振興および地域経済の活性化に向けた有効な手段となり得るかを検証する取り組みを開始いたしました。

観光業界・地域経済が直面する人口減少による人材不足や地域資源の有効活用ができていないといった課題に対して、NFTやDAOなどのブロックチェーンを基盤としたWeb3技術は、地域資源の新しい価値の創出や持続的な交流人口の拡大に繋がる可能性が秘められているのではないかと注目されています。

かんざしは観光分野における自治体・地域事業者との取り組みとデジタルを活用した観光プロモーションのノウハウと、日本Web3ツーリズム協会との連携を通じて「地方創生×Web3」の可能性を広げ、実証実験の実施やサービス導入支援など、地域に根差した取り組みを進めてまいります。

一般社団法人日本Web3ツーリズム協会について

「Web3で日本のツーリズム産業をアップデートする」を理念に掲げ、地域、観光産業内外の事業者を巻き込みながら、地方創生および観光産業の発展に資する様々な取り組みを推進しています。

観光×ブロックチェーンの先進事例創出を目指し、NFTやトークンを活用した新たな観光地経営モデルの開発、暗号資産決済による旅行商品販売プラットフォームの開発などに取組んでいます。

また、観光庁への政策提言、会員組織の運営、「Japan Tourism NFT Awards」等のイベント開催を行う等、観光産業が抱える課題の解決に向けたプラットフォーム的役割も担っています。

株式会社かんざし「地域観光プロデュース」について

自治体様などと連携し地域観光の『磨き上げ』から『観光プロモーションによる来訪促進』までを一気通貫でご提供します。魅力的な観光資源による『持続可能な稼げる地域』作りをデジタルのチカラでサポートします。

今後もかんざしはより良いサービスの提供につとめるとともに、観光関連業者や地場産業関係者などとも連携し、「新たな地域連携」に取り組んでまいります。

【株式会社かんざし】

本社所在地：東京都千代田区神田神保町3-2-6 丸元ビル3F

会社設立：2016年8月31日

代表取締役社長：秋山 匡秀

URL：https://www.kanxashi.co.jp/

※2017～25年：経済産業省 IT導入支援事業者 認定企業

【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社かんざし

担当：西村、今井、小山、案浦（アンノウラ）

Eメール：press@kanxashi.co.jp

Tel: 03-6261-7447（平日10:00～18:00）

