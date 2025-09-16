SBCメディカルグループ、法人向け福利厚生プログラム「SBC Wellness」をfree movaに提供開始

SBC Medical Group Holdings Inc.

湘南美容クリニックをはじめ、国内外の医療機関に経営支援を行うSBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州 CEO：相川佳之 以下、SBC）が提供する法人向け福利厚生プログラム「SBC Wellness」が、株式会社free mova（所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：廣瀬暁己 以下、free mova社）に採用されたことをお知らせいたします。

企業の福利厚生は、健康経営やウェルネス支援を軸に大きく進化を遂げています。従業員の健康維持はエンゲージメントや生産性の向上、さらには離職防止にも直結するため、企業による積極的な取り組みが求められています。近年では、美容医療や生殖医療などの先進的な福利厚生を導入し、従業員が自分らしいライフスタイルを実現できるよう支援する企業が増えています。

free mova社は、「若者たちの生きがいを、社会のエネルギーに。」という考えのもと、若手人材を対象としたキャリア形成支援、教育・研修プログラム、人材紹介事業を展開しています。社会に出たばかりの世代が直面するキャリア上の課題やライフイベントに寄り添い、一人ひとりが自分らしく働き続けられる環境づくりを支援しています。同社はまた、社内における環境整備にも注力しており、「従業員自身が心身ともに健やかであることが、顧客や社会への価値提供につながる」という考えを大切にしています。多様なライフスタイルや価値観に応じた福利厚生の充実は、重要な経営テーマのひとつです。特に20代女性が多い社員構成を踏まえ、ライフイベントを見据えた将来設計を支援する取り組みを強化しています。こうした背景から、従業員が将来への不安を和らげつつ、自分らしいキャリアとライフスタイルを安心して築ける環境をさらに整える施策として、「SBC Wellness」の導入を決定しました。これにより、free mova社では本プログラムを通じて、以下のようなサービスを利用できるようになります。

●美容医療支援：スキンケア治療やアンチエイジング施術を特別価格で受診

●歯科治療：ホワイトニングや矯正治療などの歯科サービス

●生殖医療サポート：卵子凍結や不妊治療支援（SBC提携クリニックで対応）

●VIPコンシェルジュサービス：LINE・専用回線で施術相談や予約代行を実施

SBCは、国内外259院におよぶクリニックネットワークを活かし、美容医療のみならず、歯科、AGA治療、婦人科、不妊治療、眼科、整形外科、再生医療など幅広い分野で経営支援を展開しています。企業の持続可能な成長の基盤は人であるとの考えから、今後も、「SBC Wellness」を通じて、従業員の健康と働きがいを支援する企業の取り組みを後押ししてまいります。

福利厚生プログラム「SBC Wellness」について

健康的で清潔感のある印象を維持するためのサポートを提供します。このプログラムは、SBC VIPコンシェルジュがお悩みを伺い、施術内容やクリニック選びのアドバイスをLINE※・VIP専用回線などで提供し、美容医療が初めての方でも安心して施術を受けられる環境を整えます。お客様に代わって、ご希望に合ったクリニックの紹介や予約を代行し、スケジュール調整をサポートいたします。SBCの各種キャンペーン情報より、最もお得な価格で施術を受けられるよう手配いたします。

※LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

法人向け総合コンサルティング

企業のニーズに合わせたカスタマイズ可能な福利厚生プランを提案し、従業員満足度の向上をサポートします。一例として、不妊治療や卵子凍結を含むサポートは、GAFAをはじめとする米国大企業で採用されており、従業員のライフプランを尊重し、安心して働き続けられる環境を提供する一助となっています。本プログラムはSBCのクリニックネットワーク「六本木レディースクリニック」「神奈川レディースクリニック」で対応いたします。

SBC Wellness担当へのお問い合わせ：sbc-wellness@sbc.or.jp

株式会社free mova

「若者たちの生きがいを、社会のエネルギーに。」という考えのもと、若手人材を対象としたキャリア形成支援、人材紹介事業、教育・研修プログラムの企画・運営を行っています。多様化する働き方やライフスタイルに寄り添い、キャリア支援にとどまらず、働く人の人生そのものを支える事業展開を強みとしています。若手世代が安心して自分らしいキャリアを築き、社会で活躍し続けられるよう、教育・就労・ライフサポートを総合的に提供し、持続可能な人材循環の実現に寄与しています。

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通3階3-1a

代表者：代表取締役社長 廣瀬暁己

事 業 ：人材紹介事業、人材派遣事業、求人広告代理店事業

URL：https://freemova.com/

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスのルーツである湘南美容クリニックは、2000年に神奈川県藤沢市で創業し、「美容医療をもっと身近に」という信念をもって、先進的な美容医療の提供に努めてまいりました。創業当初は美容医療を中心に事業を展開していましたが、その後、さらなる多角化を図り、不妊治療、歯科、整形外科などの保険診療分野にも進出。幅広い医療機関への経営支援を行う体制を整えるまでに成長しました。現在、当グループのクリニックネットワークは国内外にわたり259院に。日本を代表する医療グループとしての地位を確立し、2024年9月には米国NASDAQに上場を果たしました。今後は、グループパーパス「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」の実現を目指し、クリニックネットワークの拡大とグローバル展開をさらに推進してまいります。

英 文 名：SBC Medical Group Holdings, Inc.

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー (米国証券コード)：SBC

所 在 地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

C E O：相川佳之

事 業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス：https://sbc-holdings.com/jp

SBC湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

【本件に関するお問合せ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp