丹青社とオフィシャルパートナーシップ契約を締結＜2025年10月開業 新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」＞

トヨタアルバルク東京株式会社

トヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都江東区 、代表取締役社長：林邦彦、以下「アルバルク東京」）は、商業施設・文化施設などの空間づくりをおこなう株式会社丹青社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林統、以下「丹青社」）と2025 - 26シーズンのオフィシャルパートナーシップ契約を2025年9月1日より締結しましたので、お知らせいたします。

アルバルク東京と丹青社は2025年10月3日(金)に開業する「TOYOYA ARENA TOKYO」の複数エリアの企画・設計・施工など空間づくりをともに行ってきました。そのなかで、アルバルク東京の社会的責任プロジェクトへの姿勢や「MISSION・VISION・VALUE」、それらの実現に向けた取り組みに共感いただき、オフィシャルパートナーシップ契約を締結することとなりました。

今後も空間づくりのプロフェッショナルとして、スポーツの持つ価値を向上させる空間づくりを引き続きサポートいただきます。

■丹青社のTOYOTA ARENA TOKYOへの関わりについて

丹青社は、強みであるさまざまな市場領域で事業主の課題を解決してきた豊富な経験を生かし、多岐に渡る分野で活躍する空間づくりのプロフェッショナルを集結させ、複数エリアの企画、デザイン・設計、制作・施工を行っていただきました。担当いただいたのは、ホスピタリティエリア、飲食エリア、ARENA SHOP、EVENT SPACE、SUSTAINABILITY AREA、MOBILITY・KIDS AREA、各所アートキュレーションなどです。それらを「スポーツを初めとしたさまざまなエンターテインメントの高揚感、洗練された本物の上質感、東京らしさの融合」を基軸にしたデザイン展開で、施設全体を通して空間づくりによるさまざまな付加価値を創造いただきました。

丹青社とともに、空間づくりを通して、『次世代スポーツエクスペリエンス』の具現化を実現し、今後の新しい「スポーツ観戦文化」の発展に貢献することを目指します。

■株式会社丹青社 代表取締役社長 小林統さま コメント

このたび、アルバルク東京様とパートナーシップ契約を締結させていただきました。また、お台場・青海に新たに誕生した国内屈指のエンターテインメント施設「TOYOTA ARENA TOKYO」において観戦体験を向上させるエリアの企画・設計・施工をご用命いただけたこと、大変光栄に思います。

今後もクラブと施設へのサポートを通して、来場される皆さまをはじめクラブ関係者の皆さまの「こころが動く瞬間」を共有するお手伝いができればと考えております。このパートナーシップを契機に、エンターテインメントや次世代スポーツ観戦のすばらしさをさらに伝え、いろどり溢れる社会の実現に挑戦して参ります。

■トヨタアルバルク東京株式会社 代表取締役社長 林邦彦 コメント

このたび、丹青社様とのパートナーシップ契約を締結できることを大変嬉しく思います。TOYOTA ARENA TOKYOが掲げる重点テーマのひとつである『次世代スポーツエクスペリエンス』の具現化に向けて、丹青社様の空間づくりにおける豊富な知見とクリエイティビティは、まさに不可欠な存在です。

特に、ホスピタリティサービスや飲食体験といった“観戦を超えた体験価値”は、アリーナの魅力を高める重要な要素です。丹青社様のプロフェッショナルチームが、私たちの想いに寄り添いながら、多様なニーズを丁寧に汲み取り、空間として具現化してくださったことに感謝をしております。

このパートナーシップを通じて、アリーナの付加価値をともに創出し、日本における新しい『スポーツ観戦文化』の発展に貢献してまいります。

■ 丹青社について

「こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル」として、店舗などの商業空間、博物館などの文化空間、展示会などのイベント空間等、人が行き交うさまざまな社会交流空間づくりの課題解決をおこなっています。調査・企画から、デザイン・設計、制作・施工、デジタル技術を活かした空間演出や運営まで、空間づくりのプロセスを一貫してサポートしています。

社名 ： 株式会社丹青社

所在地： 東京都港区港南1-2-70品川シーズンテラス19F 〒108-8220（本社）

創業 ： 1946年10月

資本金： 40億2,675万657円（2025年1月31日現在）

上場 ： 東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9743/業種：サービス業）

URL ： https://www.tanseisha.co.jp

■TOYOTA ARENA TOKYOについて

東京・お台場エリアの青海に2025年10月にオープンする、次世代型スポーツアリーナです。アルバルク東京のホームアリーナとして使用するほか、様々なスポーツ観戦やエンターテイメント興行に対応します。ライブエンターテイメントの興奮や感動を増幅させる『圧倒的な面積を誇るLEDビジョン』と、これまでにない観戦体験となる『上質なホスピタリティ施設・サービス』などが特徴。東京から、世界に向けて、新しいアリーナ文化を発信していきます。

TOYOTA ARENA TOKYO公式WEBサイト：https://www.toyota-arena-tokyo.jp/