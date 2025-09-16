声優 岡本信彦さんが小説朗読！　タレント 海馬が読書感想！　プレゼント企画も！「双葉文庫パステルNOVEL」0.5周年記念フェアを開催！　ハーフアニバーサリーキャンペーン

株式会社双葉社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：戸塚源久）より発売している10代向けライト文芸の文庫レーベル「双葉文庫パステルNOVEL」の0.5周年記念キャンペーンを実施！　2025年9月16日より、全国書店にて展開される。


キャンペーン１.

人気声優 岡本信彦さんが3作品を朗読！

人気アニメ『ハイキュー!!』西谷夕役、『僕のヒーローアカデミア』爆豪勝己役などでおなじみの人気声優・岡本信彦さんが双葉文庫パステルNOVELの3作品のある場面を朗読。同レーベルのTikTok、Instagram、X、HPにて公開。お聴きいただくことができます。




<対象作品>


水月つゆ『君と、この世界はビター＆スイート』


菊川あすか『ぼっちな君が泣いた理由』


村山仁志『君と会える1％の未来』



※岡本さんに読んでいただいているのは対象作品の一部になります。



【双葉文庫パステルNOVEL　TikTok】


https://www.tiktok.com/@pastel_novel


キャンペーン２.

人気声優 岡本信彦さんサイン入り本＆図書カードプレゼントキャンペーン

対象作品に岡本信彦さんのサインを入れた「サイン本」をプレゼント。さらに表紙デザインがプリントされた図書カードがもらえるキャンペーンも開催予定。詳しくは双葉文庫パステルNOVELのＸ、TikTokよりご確認ください。




【双葉文庫パステルNOVEL　TikTok】


https://www.tiktok.com/@pastel_novel


※9月中旬より上記SNSにて募集予定



キャンペーン３.

人気タレント・海馬の読書感想POPを書店にて展開

1945年、戦時下の広島を舞台にした青春ファンタジー小説、高梨愉人『あの夏をラムネの瓶にとじ込めて』が2025年7月9日に発売されました。


同作を広島県出身のタレント・海馬さんが読書感想をInstagramにて投稿。同レーベルのTikTok、Instagram、X、HPでも公開されます。




海馬さんは SNSドラマ『部活と恋』、『多分こんな感じドラマ』に出演して反響をよび、ティーンを中心に人気のあるタレントさんです。



(C)森川亮太

～海馬さんコメント～


「最近読んだ本紹介させて『あの夏をラムネの瓶にとじ込めて』


現代の女子高生がふとしたきっかけで1945年の広島にタイムスリップ。


戦争の中で人を思う気持ちや青春のきらめきが描かれた物語。


読んでみて、原爆だけじゃなく、そこにいた“青春”が描かれているからより切なくて愛しくなった。


広島出身だけでなく、みんなに読んで欲しい」



キャンペーン４.

丸井とまと『世界の片隅で、そっと恋が息をする』5人のインフルエンサーの読書感想POP

悲しすぎるふたりの小さな恋愛ストーリーに泣けてくる『世界の片隅で、そっと恋が息をする』。


5人のインフルエンサーさんが、読書感想をそれぞれのTikTokアカウントにて投稿してくれました。投稿されたコメントを肖像と併せて書店にてPOPが展開されます。



※9月下旬より書店店頭にて順次展開予定




～インフルエンサーさんたちのコメントはこちら～


◎ナナナさん


「始まりはどうであれ初々しい2人の距離が縮まっていく様子にドキドキした！衝撃の展開に最後は大泣き…」



◎REIの読書部屋さん


「たった1か月の恋が一生忘れられない物語に変わります」



◎部屋とオタ活と私さん


「静かに寄り添う恋のかたちが切なくて美しく、読み終えたあとも余韻が残りました。大切な人との時間をもっと大事にしようと思える一冊！　とにかく優しくて、ジーーーンとする物語」



◎Kaii-カイ-さん


「タイトルの言葉選びが素敵すぎた。感情移入しすぎてあっという間に読み終わった（切ない…）。号泣案件の小説です」



◎ゆる読書案内📚ひさえの本棚さん


「「泣ける恋愛小説」確かにそうです。でもそれだけじゃありません。やってみたいと思ったらやってみていい。そっと背中を押してくれる優しい物語です」