一口味わうごとに広がる旨み。北海道で水揚げされた帆立を使った秋の1枚。築地ちとせより「帆立天せんべい」が期間限定で発売中。

株式会社シュクレイ


株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一　本社：東京都港区）は、老舗和菓子屋「築地ちとせ」より「帆立天せんべい」を期間限定で発売いたしました。



帆立の旨みをぎゅっと凝縮したちとせ自慢の贅沢せんべい。北海道で水揚げされた帆立の貝ひもをたっぷり使用し、すけとう鱈や太刀魚などの厳選した魚のすり身と合わせて、国産米の米粉とともに丁寧に練り込みました。



昨年より帆立を増量し、さらに豊かでより奥深い味わいに進化した「帆立天せんべい」。期間限定のため、この機会をお見逃しなく。



◆商品概要

【商　品　名】　帆立天せんべい


【価　　　格】　6枚入　810円（税込）


【販　売　店】　羽田空港 東京食賓館Eゲート前 [羽田空港第1ターミナル2F]


　　　　　　　　羽田空港 フードプラザ [羽田空港第2ターミナル3F]


※期間限定商品につき、なくなり次第終了　




「天ぷら二種・三種詰合せ（帆立天）」も期間限定で発売いたしました。この機会をお見逃しなく。


【商品名】　天ぷら二種詰合せ（帆立天）


【内　容】　天ぷらせんべい　9枚


　　　　　　帆立天せんべい　9枚


【価　格】　2,430円（税込）






【商品名】　天ぷら三種詰合せ（帆立天）


【内　容】　天ぷらせんべい　　　　　10枚


　　　　　　帆立天せんべい　　　　　10枚


　　　　　　泥付きごぼう天せんべい　5袋


【価　格】　3,564円（税込）






◆商品紹介

・天ぷらせんべい



厳選した、甘みのある良質な天然えびをふんだんに使用。日本三大葱の一つ「岩津ねぎ」等、五種のこだわり食材でかき揚げを表現いたしました。


サクサクの食感をお楽しみくださいませ。



6枚入　　　 702 円(税込）


12枚入　　1,404 円(税込)






・泥付きごぼう天せんべい



風味豊かな国産ささがきごぼう、もち米とうるち米を絶妙にあわせ、高温でさっと揚げ、しっかりとした食感に仕上げました。


まるで本物のごぼう天ぷらのような香りと食感が楽しめます。



4袋入　　702円（税込）






・鯛安吉日



縁起の良い鯛の形をした、しっとりフィナンシェ。北海道産小豆を使用した粒あんを練り込み、バターでコクのある上品な甘さに仕上げました。



6個入　　1,350円（税込）


12個入　 2,700円（税込）







◆ブランド情報



東京の台所、築地。大正元年、食にゆかりの深いこの地で「御菓子司ちとせ」を創業。


宮内庁御用達を拝命する等、確かな技で歴史を刻んでまいりました。


築地ちとせのお菓子は日本各地の選りすぐりの食材が集まる築地ならではの新たなお菓子。


東京の食文化の粋をお菓子でお楽しみください。


◆店舗情報

・羽田空港 東京食賓館Eゲート前 [羽田空港第1ターミナル2F]


　住 所 ：東京都大田区羽田空港3-3-2


　羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー東京食賓館Eゲート前



・羽田空港 フードプラザ [羽田空港第2ターミナル3F]


　住 所 ：東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第2ターミナル3階フードプラザ


　電話番号：03-5757-0191　


◆築地ちとせ【公式】WEBサイト/SNS

HP：https://sucreyshopping.jp/tsukijichitose


Instagram:https://www.instagram.com/tsukijichitose_official/


X（旧Twitter）: https://x.com/tsukijichitose


Facebook: https://en-gb.facebook.com/tsukijichitose/


◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、


　　　　　　　オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by


　　　　　　　バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、


　　　　　　　レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、


　　　　　　　キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、


　　　　　　　フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア


　　　　　　　ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ