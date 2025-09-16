お買い物やお食事がおトクに楽しめる、期間限定5日間！相鉄ポイント3倍＆新規入会キャンペーン

株式会社相鉄ビルマネジメント

相鉄グループの(株)相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・左藤 誠）が運営するジョイナスは、2025年9月24日(水)～28日(日)の5日間、いつものお買い物・お食事で通常と比較して3倍のポイントがたまる相鉄ポイント3倍キャンペーンを開催します。また、29歳以下限定で相鉄ポイントアプリへ新規入会すると3,000ポイントをプレゼントする、新規入会キャンペーンも同時に開催します。 ぜひこの機会に、おトクにジョイナスでのお買い物やお食事をお楽しみください。

相鉄ポイント3倍！新規入会キャンペーン

ジョイナスは、2025年9月24日(水)～28日(日)の5日間、ジョイナスでのお買い物・お食事で、通常と比較して3倍のポイントがたまるおトクな相鉄ポイント3倍キャンペーンを開催します。期間中は、相鉄ポイントが通常の3倍！いつも通りのお買い物・お食事でおトクにポイントがたまる、期間限定のキャンペーンです。

また同時に、相鉄ポイントアプリに新規入会の29歳以下の方に限りポイントをプレゼントする、新規入会キャンペーンを開催します。相鉄Styleアプリまたは相鉄ショッピングセンターアプリをダウンロードし、新規でご入会いただくと、3,000ポイントをもれなくプレゼントします。さらに、ジョイナス館内で3,000円（税込）以上ご利用いただいた方には、抽選で20名様に10,000ポイントをプレゼントします。

相鉄ポイント3倍キャンペーンと新規入会キャンペーンで、相鉄ポイントをダブルでおトクにためられる、今だけの5日間です！9月のジョイナスはおトクがいっぱい！秋のお買い物やお食事を楽しみながら、上手にポイントもゲットできるチャンスです。

さらに、ジョイナスではこの秋、牛乳スイーツの「あさぎり牛乳」や、おかず惣菜の「はなまるダイニングセレクト」など、ニューオープンが続々！ぜひ、この機会にお買い物や、ご家族・ご友人とのお食事をジョイナスでお楽しみください。

相鉄ポイント3倍！概要

【開催期間】 2025年9月24日(水)～28日(日)

【内容】 期間中、ジョイナスでのお買い物・お食事で、通常と比較して3倍の相鉄ポイントが付与されます。

※ジョイナス（横浜）でのみ開催します。

※一部対象外の店舗・商品がございます。

U-29限定 新規入会キャンペーン概要

【開催期間】 2025年9月24日(水)～28日(日)

【内容１.】

29歳以下の方に限りアプリにて相鉄ポイント会員に新規入会いただくと、相鉄ポイント3,000ポイントをプレゼントします。

【参加条件】

１. 期間中、相鉄Styleアプリまたは相鉄ショッピングセンターアプリをダウンロードし、相鉄ポイント会員新規入会

２. B1階 相鉄ポイントカウンターにて、ご本人の年齢が確認できる身分証明書(*)をご提示

(*)運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、戸籍謄本や戸籍抄本、出生証明書、学生証

【内容２.】

さらに期間中、ジョイナス館内で3,000円（税込）以上ご利用の方へ、抽選で20名様に10,000ポイントをプレゼントいたします。

※厳正なる抽選の上、2025年10月下旬頃に付与予定です。

※フード&タイム イセタン ヨコハマ、横浜高島屋、ジョイナステラス二俣川、港南台バーズ、星天qlay、ゆめが丘ソラトス、相鉄ライフ各店、そうてつローゼン各店、相鉄ポイントカード対象外店舗でのご利用は本キャンペーン対象外です。

※身分証明書のご提示がない場合や代理人によるご対応は、ポイント付与の対象外となります。

2025年9月 新店舗情報

あさぎり牛乳 / B1 ＜スイーツ＞

朝霧高原の牛乳をたっぷり使った、牛乳屋さんのスイーツブランド。

牧場直送の牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなど、牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

【オープン日】 9月3日(水)

【URL】https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

はなまるダイニングセレクト / B1 ＜惣菜・弁当＞

“はなまるがあって良かった“と言っていただけるお店を目指して…

そんな想いを胸に、家庭料理代行業として、日常の食卓に少しの「贅沢」を味わっていただきたく、提携農園で収穫した時季野菜で作るプチリッチなサラダや食卓のメインを飾る個性豊かなおかず惣菜を提供します。

【オープン日】 9月１6日(火)

【URL】 https://www.hanamaru-fs.co.jp/

リフレ / 3F ＜リラクゼーション＞

REFLEは特徴的な指使いで足や手、頭、顔、耳など反射区全般の施術を行うトータルリフレクソロジーの専門店です。

穏やかでもしっかりと身体の奥まで浸透する施術で、思わず眠ってしまうようなリフレクソロジーの心地よさをご体験いただけます。

【オープン日】 9月19日(金)

【URL】 https://www.bodywork.co.jp/brand/refle/

ナチュラルボディ / 3F ＜整体＞

整体ナチュラルボディは、動的ストレッチや独自の調整技術で、

骨や筋肉、関節にアプローチ。

根本から改善に取り組み、体のゆがみを整えるとともに

正しい姿勢へと導く整体専門店です。

お客様ひとりひとりに合わせたプログラムで、本来のしなやかな美しさを取り戻し、

なりたい自分への追求をお手伝いします。

【オープン日】 9月19日(金)

【URL】 https://www.bodywork.co.jp/brand/naturalbody/

※記載の内容等は、予告なく変更または中止する場合がございます。

【お問合せ先】 ジョイナスインフォメーション 045-316-3200