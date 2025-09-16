「買い物を通し社会問題を解決する」というアクションをお客様と一緒に作り出しているブランド「CLOUDY(クラウディ)」とのスペシャルコラボレーション『クラウディネイチャーブルーム』発売

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、「買い物を通し社会問題を解決する」というアクションをお客様と一緒に作り出しているブランド「CLOUDY(クラウディ)」と、ドイツ・シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」の新ライン「FEILER CLEAR LABEL(フェイラー クリアレーベル)」とのスペシャルコラボレーションデザイン『CLOUDY NATURE BLOOM (クラウディネイチャーブルーム)』のアイテムを発売することを発表いたします。

商品

SPECIAL COLLABORATION CLOUDY×FEILER CLEAR LABEL

『CLOUDY NATURE BLOOM (クラウディネイチャーブルーム)』全8種

今年で5年目となる2社でのコラボレーション。CLOUDYのガーナ人デザイナーが描いたオリジナルテキスタイルが、ドイツの伝統工芸織物シュニール織で表現されています。フェイラーの定番アイテムであるハンカチやタオルをはじめ、バッグ、ポーチなど、シュニール織を使った豊富なアイテムが揃います。

2025年は、初の試みとして、春・夏・秋・冬と日本の美しい四季に合わせて、アフリカ・ガーナのCLOUDYデザイナーが描いたオリジナルデザインをセレクトいたしました。秋、種から芽、そして花へと生命のサイクルを表現したパターン『クラウディネイチャーブルーム』。

そして始まる新しいスタート。種が花へと成長してまた種をうむ、成長と変化、新たな始まりを繰り返しながら生命のサイクルがあるように、どんな悲しい辛いことが起きようとも、また新たなスタートはいつもやってくるということ。

アフリカンファブリックからインスピレーションを得たカラーとデザインをお楽しみください。

販売

■CLOUDY(クラウディ)

発売日

2025年9月24日(水)

販売店

◆大丸神戸店 1階婦人洋品売場 イベントスペース

日程：2025年9月24日(水)～9月30日(火)

住所：兵庫県神戸市中央区明石町40番地

営業時間:10時～20時

◆CLOUDY ハラカド店（常設店）

発売日：2025年9月24日(水)～

住所：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」2階

営業時間：11時～21時

■FEILER(フェイラー)

発売日

2025年10月1日(水)発売予定

販売店

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp ※2025年10月1日(水)正午発売予定

◆フェイラー銀座本店 東京都中央区銀座4-4-1

◆フェイラー東京ミッドタウン日比谷店 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷2F

◆伊勢丹新宿店 本館6Fフェイラーショップ 東京都新宿区新宿3-14-1

◆ジェイアール名古屋タカシマヤ ９Fフェイラーショップ 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

◆名古屋三越星ケ丘店 2Fフェイラーショップ 愛知県名古屋市千種区星が丘元町14-14

◆高島屋大阪店 1Fフェイラーショップ 大阪府大阪市中央区灘波5-1-5

◆阪急うめだ本店 7Fフェイラーショップ 大阪府大阪市北区角田町8-7

◆大丸京都店 4Fフェイラーショップ 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地

◆フェイラー天神地下街店 福岡県福岡市中央区天神二丁目地下 東8番街

※上記フェイラー クリアレーベル取り扱い店舗以外の全国百貨店フェイラーショップ、ラブラリー バイ フェイラーショップ、フェイラーファクトリーアウトレットでの販売はございません。

※ご予約は承っておりません。

※実店舗での発売後のお取り置き、代引き配送は承っておりません。なお、一定期間経過後に予告なく解除させていただく場合がございます。

※実店舗では、混雑状況により販売方法が変更になる場合がございます。

※フェイラー公式オンラインショップの発売時間は多少前後する場合がございます。

※オンラインショップでは、販売開始時間前でもアクセスが集中した場合、オンライン上の「仮想待合室」に誘導し、順番にサイトへご案内いたします。ブラウザの「cookie設定」を無効にされている方は有効にしてお待ちください。待ち人数・待ち時間が表示され、順次ご入場いただけますが、入場時に商品のご購入を確約するものではございませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。

※フェイラー公式オンラインショップでは、デザインの出方はお選びいただけません。

購入点数制限

ハンカチ・ゲスト以外の商品は、お一人様各1点までのご購入とさせていただきます。

※購入点数制限は、一定期間経過後に予告なく解除させていただく場合がございます。

寄付

本コラボレーション商品の売上の一部は、NPO法人CLOUDYに寄付されます。家族に受け継がれ、愛され続けるブランド「フェイラー」とのコラボレーションから生まれた寄付金は、普段子どもと離れて仕事をしているガーナのワーカー達が、月に1～2回、故郷に住む子どもに会うための帰省費用を援助する取組みに充てられます。この活動を通して、親子の笑顔あふれる時間を創出すると共に、ガーナの女性達の働く環境や親子のおかれた現状を知っていただく機会になれば幸いです。お客様には、フェイラー クリアレーベルで、おしゃれを楽しみながら、ガーナの女性や子ども達の支援に参加いただける取り組みになっています。

>>ワーカーが家族に会うために帰省する様子を密着したムービー（ https://www.youtube.com/watch?v=aXriD_6iJDY ）(https://www.youtube.com/watch?v=aXriD_6iJDY)

「CLOUDY(クラウディ)」と「FEILER(フェイラー)」は2021年からコラボレーションを開始し、今年で5年目。発売した商品の一部は即日に完売するなど、大きな反響をいただいております。また商品をご購入いただきましたお客様からは、売上の一部がアフリカのワーカーに還元される点も高く評価され、人気のコラボレーションとなっています。

＜寄付金額報告＞

2021年10月 \453,651

2022年10月 \742,984

2023年10月 \2,673,464

2024年10月 \2,127,046

合計 \5,997,145

【CLOUDY(クラウディ)】

「買い物を通し社会問題を解決する」

彩とファッションでアフリカの雇用創出をお客様と一緒に生み出す。アフリカ・ガーナで生産した雑貨やCLOUDYのクリエイターが描いたテキスタイルで作ったアパレルを展開。

自社工場をアフリカ・ガーナにて運営し630名の雇用創出しながら、Profit（事業会社）とNonprofit（NPO）を循環させる「ソーシャルビジネスそのものを自走させるビジネスモデル」を確立し、商品の売上の一部を自身で運営するNPO法人CLOUDYを通じて、アフリカの社会問題解決の活動に還元する。

運営:株式会社DOYA

設立:2015年1月

代表:CEO 銅冶勇人

HP：https://cloudy-tokyo.com/

Instagram : @cloudy.tokyo

X : @cloudy_tokyo

【FEILER(フェイラー)】

フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

【FEILER CLEAR LABEL(フェイラー クリアレーベル)】

「FEILER CLEAR LABEL(フェイラー クリアレーベル)」は、「もっと自由に、もっとHappyを。」をコンセプトに、毎日をキラキラ楽しむひとりひとりの大切なシーンに“Happy”を届ける新ラインです。フェイラーが大切にしてきた柔らかな質感、色と柄が織りなす美しさを受け継ぎつつ、ときめきを追求。細部までこだわり抜いたハイクオリティな仕上がりで、触れるほどに幸せな気持ちに包まれます。楽しむことに欲張りなあなたの毎日をさりげなくドラマティックに彩ります。

◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com/

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆公式Instagram/X ＠feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 http://www.feiler-jp.com/feilerjapan/

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内97店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」16店舗、ファクトリーアウトレット14店舗]（2025年9月1日現在）