¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤Î3Ï¢Àï¡¢·Ù²ü¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡Ä¡Ö¥Ç¥å¥é¥ó¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¡¿¡Ö»ø¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥éー¡×»³ËÜÍ³¿¤Î¡È¾¡Éé¶¯¤µ¡É¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿°ìÊý¡¢²ÝÂê¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡ÙÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¡¢¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä»á¤Ø¤Î¡ÖABEMA¡×ÆÈÀê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡ËÄ«8»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¤«¤é¥Õ¥£¥êー¥º3Ï¢Àï¡ª¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï...
¢£¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤Î3Ï¢Àï¡¢·Ù²ü¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï...¡Ö¥Ç¥å¥é¥ó¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×
ËÜÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¢¤ë¡Ö´ÆÆÄ¼¼¡×¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£10·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÈëºö¡¢¤½¤·¤ÆËÜÆü9·î16Æü¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤Î3Ï¢Àï¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤äº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¶þ»Ø¤Î¹¥¥«ー¥É¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÁ°¤Ë¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥é¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÂÇÀþ¤â¶¯ÎÏ¤À¡£¤À¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ï¢Àï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ÎÉ¤¤Ìîµå¤ò¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤·½ÐÍè¤Ê¤±¤ì¤ÐÉé¤±¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤òÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»î¹çÅ¸³«¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¥ー¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï7·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î¥»ー¥Ö¿ô¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¥¯¥íー¥¶ー¤Î¥è¥¢¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥óÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥Ç¥å¥é¥ó¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¡Ö¥êー¥É¤µ¤ì¤ë¤È¥Ç¥å¥é¥ó¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Î¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é¤Î¹¶Àª¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Ïº£µ¨ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥ÐーÁª¼ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö»ø¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥éー¡×»³ËÜÍ³¿¤Î¡È¾¡Éé¶¯¤µ¡É¤ò¹â¤¯É¾²Á
¤Þ¤¿¡¢¡Ê¼èºàÆü9·î1Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ë¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤ÎÀèÈ¯Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö»³ËÜ¤Ï¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤ÇÅê¤²¤ë¤È»×¤¦¡£æÆÊ¿¤¬Åê¤²¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤ÎÅÐÈÄ¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î25Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À»³ËÜÁª¼ê¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ³¿¤Ïº£¤È¤Æ¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¡£µîÇ¯¤Ï»þ¡¹À¼¤ò¤«¤±¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë»³ËÜÁª¼ê¤ò¡È¥¥éー¡É¤ÈÉ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¤â¥¿¥¤¥¬ー¡¦¥¦¥Ã¥º¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÍ³¿¤â¤½¤¦¤À¤·æÆÊ¿¤â¤½¤¦¡×¡ÖÁê¼ê¤¬ÅÝ¤ì¤«¤±¤¿¤é¡¢¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤Ë¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£1300～1400Ç¯Âå¤Î»ø¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥éー¤À¡×¤È¡¢¤½¤Î¡È¾¡Éé¶¯¤µ¡É¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ÝÂê¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡¢»³ËÜÍ³¿¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÉ¬Í×¤Ê²þÁ±ÅÀ¤ò»ØÅ¦
°ìÊý¡¢»³ËÜÁª¼ê¤Î¸½ºß¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡ÖÍ³¿¤Ï¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Áー¥à¤ÇºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤«¤é¡¢Ëè²ó6～7²óÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡£¡ÖÍ³¿¤Ë¤Ï´°Åê¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢5²ó¤Ç90µå¤âÅê¤²¤¿¤éÌµÍý¤À¡×¡ÖÍ³¿¤¬¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢7～8²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÁý¤ä¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥£¥êー¥ºÀï3Ï¢Àï¤Ç¤ÎÂÇÀþ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·ー¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÂÇÀþ¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·»Íµå¤âÁª¤Ù¤ëÁª¼ê¡£ÂÇÅÀ¤òµó¤²¥Ûー¥à¥é¥ó¤âÂÇ¤Æ¤ë¡£º£¤ÎÂÇÀþ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ôー¥¹¤À¤Í¡×¤È¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë¹×¸¥¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ðー¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß¤âÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://abema.tv/video/episode/239-209_s30_p24¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤ÏËÜÆü9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤Î3Ï¢Àï¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
