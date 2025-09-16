出張リラクゼーションHOGUGUが、業界利用者数No.1を達成！
出張リラクゼーションサービスHOGUGU（以下ホググ）を提供する株式会社HOGUGUテクノロジーズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：花岡賢一）は、この度、株式会社Wediaが実施した「個人向けの出張マッサージサービスに関する調査」において業界利用者数No.1となりましたことをお知らせします。
また、2025年9月11日（木）より、47都道府県にサービスを拡大し、全国でご利用いただけるようになりました。
これもひとえに、日頃からホググをご利用いただいておりますお客様、そして質の高いサービスを提供し続けてくださるセラピストの皆様のご支援とご愛顧の賜物と、心より感謝申し上げます。
日頃のご愛顧に感謝を込めて、既存のお客様はもちろん、これから新たにご利用いただく方も対象にした「総額10万円」の記念キャンペーンを実施いたします。
出張リラクゼーション業界利用者数No.1
ホググは、リラクゼーションを通じて人々の生活を豊かにすることを目指し、2020年にサービスを開始しました。以来、お客様のご自宅やオフィスなど、ご希望の場所でプロのセラピストによる施術が受けられる利便性から、多くのお客様にご支持いただいてまいりました。その結果、株式会社Wediaが実施した「個人向けの出張マッサージサービスに関する調査」において、出張リラクゼーション業界で利用者数No.1を達成し、その確かな実績が証明されました。
■調査概要
調査項目：利用者数
調査期間：2024年1月1日～2024年12月31日
調査対象：個人向けの出張リラクゼーションサービスを提供している8社
(店舗登録型のサービスは除き、公開されている実績のみを調査対象)
調査会社：株式会社Wedia
調査方法：公開されている決算書や業界データに基づき、市場における主要競合他社を特定。その後、対象企業への電話およびメールによるヒアリング調査を実施し、実績データを収集。
■累計利用者数推移
６年間のご愛顧に感謝し、リピーター様もご新規様も参加可能な「総額10万円キャンペーン」を開催！
この度の利用者数No.1達成を記念し、感謝の気持ちを込めたキャンペーンを実施します。
今までホググをご愛顧いただいていた方はもちろん、これからご利用いただく方もご参加いただけるキャンペーンとなっておりますので、皆様ぜひご参加ください。
◼︎キャンペーン名： 業界利用者数No.1達成記念 #キャンペーン
- 応募方法：公式Xアカウント（@HOGUGU_official(https://x.com/hogugu_official)）をフォローし、指定の投稿をリポスト
- キャンペーン投稿はこちら(https://x.com/HOGUGU_official/status/1967498626193674264)よりご確認ください。
- 応募期間：2025年9月15日（月）～ 2025年9月30日（火）
- 景品：A賞：Amazonギフト券10,000円分（3名様）B賞：Amazonギフト券5,000円分（10名様）
C賞：Amazonギフト券2,000円分（10名様）
- 結果発表：キャンペーン終了後、1週間以内に当選者様にのみDMにてご連絡いたします。
サービス提供エリアが日本全国に拡大し、ますます便利に
2025年9月11日 (木)より、ホググのサービス提供エリアが全国47都道府県へと拡大しました。これにより、お客様はご自宅やオフィスはもちろんのこと、出張先や旅先など、日本全国どこにいてもホググの質の高いリラクゼーションサービスをご利用いただけます。
また、セラピストの皆様にとっても、全国各地でより多くの活躍の場が広がり、これまで以上に柔軟な働き方を実現できるようになりました。
全国展開を迎えたこの機会に、ぜひホググをご利用ください。
◼︎HOGUGUテクノロジーズ代表取締役、花岡賢一より
皆様のご愛顧のおかげで、ホググはこの度、業界利用者数No.1を達成いたしました。
これは、お客様は勿論のこと、サービスを支えてくださるセラピストの皆様との共創があってのことです。
今回の達成を通過点とし、業界利用者数No1の出張リラクゼーションプラットフォームとして、さらなるサービスの拡充を目指してまいります。特に、以下のような取り組みを強化していく予定です。
- 法人向けサービスの強化: 企業様の健康経営をサポートするため、福利厚生としての導入プランをさらに充実させます。
- インバウンド向けサービスの提供: 日本国内のお客様に留まらず、幅広いお客様へ癒しをお届けできるようにサービスの拡大を予定しております。
今後とも、皆様の心身の健康と豊かな生活をサポートできるサービスを目指してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
