生きて口から胃・腸まで届く『ロイテリ乳酸菌ヨーグルト』9月下旬より＜パッケージリニューアル＞

オハヨー乳業株式会社

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山市中区、代表取締役社長：藤本 篤）は、『ロイテリ乳酸菌ヨーグルト』をパッケージリニューアル。

『ロイテリ乳酸菌ヨーグルト』は、生きたロイテリ乳酸菌（L.reuteri DSM 17938株）を含むヨーグルトです。ロイテリ乳酸菌は、体にすむ500兆個以上の細菌バランスを支える「体内菌質ケア」*に適した特別な善玉菌です。

（*）ありたいカラダをつくるために良質な菌を摂取し、体にすむ 500 兆個以上の細菌バランス を支えること。

リニューアルを記念して「ロイテリ乳酸菌ヨーグルト5日間チャレンジ」キャンペーンを実施します。詳細は下記をご覧ください。

◆リニューアル概要

昨年9月のリニューアルでは「体内菌質ケア」という新しい健康習慣価値の提案を行いましたが、今年はその価値がより‘’伝わる‘’形へと進化。

体内菌質ケアをより身近に感じていただけるよう、パッケージデザインやキャッチコピーを一新し、「生きて口から胃・腸まで届いてはたらく」というメッセージを正面に配置しました。毎日続けやすい味わいを追求し、「砂糖不使用」「香料・安定剤不使用」「キシリトールのやさしい甘み」といった特長を明確に表現しています。

2025年秋 ロイテリ乳酸菌ヨーグルト◆商品特長- 「生きて口から胃や腸まで届いてはたらく」ロイテリ乳酸菌（L.reuteri DSM17938株）を配合- 砂糖不使用、キシリトールのやさしい甘さ- 香料・安定剤を使わず、素材そのものの風味を活かした味わい◆ロイテリ乳酸菌とは- 生きて腸まで届く、WHOが定めるプロバイオティクスの条件*をすべて満たした乳酸菌です。- ヒト由来の乳酸菌。安心してお召し上がりいただけます。- ノーベル生理学・医学賞選定機関としても有名なスウェーデンのカロリンスカ医科大学で30年以上も研究が続けられています。

*出典:Morelli, Lorenzo et al. Journal of Clinical Gastroenterology 2012; vol.46 pp.S1-S2

◆リニューアル記念キャンペーンの概要

『ロイテリ乳酸菌ヨーグルト』のリニューアル発売を記念して、期間限定の「ロイテリ乳酸菌ヨーグルト ５日間チャレンジ」キャンペーンを実施中です。

期間中に対象商品を５個ご購入のうえ、専用応募フォームからレシートをアップロードいただくと、もれなく QUOカードPay 200円分 をプレゼントいたします。

- 対象商品：ロイテリ乳酸菌ヨーグルト- レシート対象ならびに応募期間：2025年9月16日（火）～2026年3月31日（火）- 応募方法：STEP（１） LINEで「ロイテリ公式」アカウントを友だち登録。STEP（２） 専用応募フォームに対象商品５個分のご購入したレシートをアップロード。STEP（３） アンケート回答後1カ月以内にQUOカードPay200円分をプレゼント。- 専用フォームURL：https://ohayo-reuteri.com/shop/pages/reuteri5days?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=5days_2509(https://ohayo-reuteri.com/shop/pages/reuteri5days?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=5days_2509)- 対象者：日本国内在住の方- 賞品：QUOカードPay 200円分

この機会に、ぜひ『ロイテリ乳酸菌ヨーグルト』で毎日の体内菌質ケアを始めてみませんか？

詳細や応募方法はキャンペーンページをご確認ください。キャンペーンはこちら

◆商品概要- 種類別：発酵乳- 内容量：110g- 成分：無脂乳固形分10.0％ 乳脂肪分2.0％- 原材料名：生乳（国産）、乳製品、乳たんぱく、ゼラチン／甘味料（キシリトール）- 賞味期間：17日間（未開封）- 保存方法：要冷蔵（10℃以下）- 販売地域：全国- 希望小売価格：158円（税別）／170円（税込）- 発売日：2025年9月23日（火）～（自然切替）

※本商品は、スウェーデンBioGaia(R)の正規のロイテリ乳酸菌を使用しています。

企業情報

オハヨー乳業株式会社

代表取締役社長：藤本 篤

本社所在地 ：岡山県岡山市中区神下565

創業 ：1953年6月29日

コーポレートURL：https://www.ohayo-milk.co.jp/