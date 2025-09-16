「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」会場にミャクミャクなどをデザインしたストリートピアノが登場

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会（以下、日本国際博覧会協会）に協賛し、株式会社ヤマハミュージックジャパンと協働で、9月17日（水）から10月13日（月・祝）まで「2025年日本国際博覧会」（以下、大阪・関西万博）会場「風の広場マーケットプレイス（西エリア）」前に、誰でも自由に演奏できるストリートピアノを設置する「音でつなぐEXPO2025～Uniting the EXPO in Harmony」を実施します。

本企画は、「国や世代を超えて人々が音楽でつながり、会場に彩りとエネルギーを創出したい」という日本国際博覧会協会の構想のもとに実現しました。これまで全国のべ200か所以上でストリートピアノを展開してきたヤマハのノウハウを活かし、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」などをデザインしたピアノが誕生しました。

このピアノは、大阪・関西万博閉幕日の10月13日（月・祝）まで、どなたでも自由に演奏をお楽しみいただけます。また、期間中は、シークレットゲストによるミニライブを開催します。

ミャクミャクなどをデザインしたヤマハのアップライトピアノ

ストリートピアノ「音でつなぐEXPO2025～Uniting the EXPO in Harmony」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1021_1_f3914c89749b21650ddce2129c6455fb.jpg?v=202509170256 ]- 演奏の際は、ピアノの近くに掲示している「演奏時のお願い」をご確認ください。- 都合により、ピアノの設置を中止する場合があります。- 主催者による使用などにより、一時的に演奏できない場合があります。

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

※このニュースリリースに掲載されている情報などは、発表日現在の情報です。

発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。