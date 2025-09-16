アサヒ飲料株式会社



アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、愛知県が主催する「SDGs AICHI EXPO ～SDGs子ども・ユースフェア～ 」（以下、SDGs AICHI EXPO）にゴールドパートナーとして参画します。「SDGs AICHI EXPO」は、SDGsの達成に向けた取り組みを紹介・連携を促進するイベントで10月3日、4日に開催されます。

アサヒ飲料は、これまで産官学連携によるWell-beingな未来を考える場の創出を目的に、将来世代の育成と幸福な未来社会の実現に向けた「SDGs将来世代創造フォーラム」を2022年から毎年実施してきました。今年は地域や行政との連携をさらに深め、「SDGs AICHI EXPO」のゴールドパートナーとして参画することで、SDGsへの関心が高まる機会を創出します。

アサヒ飲料ブースでは「100年先の未来へ、ワクワクと笑顔のギフトを届ける」をテーマに、アサヒ飲料のマテリアリティ（重点課題領域）である「環境」「健康」「地域共創」を軸とした展示を行います。「環境」領域では「サステナブルな地球のために」と題した、環境について楽しみながら学べるコーナーを設置します。「健康」領域では「アサヒ炭酸ラボ」の研究体験のブースを設置するほか、講演会を開催します。「地域共創」領域では「カルピス」を題材に乳酸菌を学べるワークショップを開催します。

■実施概要

日 時:2025年10月3日(金) 10:00～17:00

2025年10月4日(土) 10:00～17:00

場 所:Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールC

愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

アサヒ飲料ブースの主な内容:

＜環境＞「CO2を食べる自販機」「CO2吸収材活用商品」「PETボトルの資源循環」に関する展示、 強炭酸サーバー「EXTRA BURST」試飲体験

＜健康＞「アサヒ炭酸ラボ」の研究体験、講演会

講演会テーマ:「炭酸水の抗疲労と健康増進について」

講師:大阪公立大学 特任教授 水野 敬 氏

日時:10月4日(土) 13:30～14:20

＜地域共創＞ワークショップ:「カルピス」を題材にした乳酸菌を学べる教室

日時:10月4日(土) 12:00～12:45

参加費:無料

URL:SDGs AICHI EXPO WEBサイト https://sdgs-aichi.com/

※詳細のタイムテーブルと参加方法は主催者ホームページ参照

■アサヒ飲料 社会との共有価値(CSV)サイト： https://www.asahiinryo.co.jp/csv/

※「カルピス」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です