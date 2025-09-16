ドコモ、「Amazonプライム感謝祭　dポイント最大15%還元キャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「Amazonアカウント」と「dアカウント(R)」をはじめて連携のうえ、Amazonでお買物すると、dポイントを最大15%還元する「Amazonプライム感謝祭 dポイント最大15%還元キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を、2025 年10 月4日（土）から2025年10月10日（金）までの期間で開催※1いたします。

本キャンペーンの期間中、キャンペーンサイト※2からエントリーを行い、「Amazonアカウント」と「dアカウント」をはじめて連携※3のうえ、Amazonでお買物いただいたお客さま※4を対象に、キャンペーン期間中のエントリー・アカウント連携後最初のAmazonでのお買物に対して、dポイントを10%分(キャンペーンポイント、期間用途限定※5)還元いたします。

また、上記条件を満たした方が、Amazonプライム会員※6の場合、+5%追加し、dポイントを15%分(キャンペーンポイント、期間用途限定 ※5）還元いたします。

本キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

ドコモは、dポイントの利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

※2 キャンペーンサイトはこちら。（https://www.amazon.co.jp/b/?node=207316268051）

※3 アカウント連携はこちら。（https://www.amazon.co.jp/dp/B0CRDKH9M9）

※4 エントリー・アカウント連携後のお買物が対象です。

※5 キャンペーンポイントは、キャンペーン終了から60日後[KN2] までに進呈予定です。

また、有効期間は進呈日より62日間で、ポイントの進呈上限はプライム会員の方(15%還元対象者)は750ポイント、非プライム会員の方(10%還元対象者)は500ポイントです。

※6 お買物前にプライム会員である方が対象です。

※ 1つのdアカウントに対して、複数のAmazonアカウントを連携された場合でも、dポイントの進呈は1回のみ、進呈上限は

最大750ポイントまでとなります。[KN3]

※ Amazonプライム会費・電子書籍など一部dポイント進呈の対象外となる商品・サービスがあります。

＊ AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

＊ 「dアカウント」「d払い」は､株式会社NTTドコモの登録商標です｡

＊ 本キャンペーンは、株式会社 NTTドコモが主催しています。

https://prtimes.jp/a/?f=d141840-124-dc131fd05d9d033524e5046eb76ad659.pdf