米国展開を目指すスタートアップによるピッチイベントをサンフランシスコおよびシリコンバレーにおいて開催

ブレイクポイント株式会社

ブレイクポイント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：若山泰親）は、「ブレイクポイント・グローバル・アクセラレーター・プログラム（以下、BGAP）」の一環として10月28日と29日の2日間、サンフランシスコおよびシリコンバレーにおいて米国展開を目指すスタートアップによるピッチイベントを開催します。

本ピッチイベントでは当社の投資先以外の登壇企業スタートアップも公募いたします。

＜開催概要＞

Day1：サンフランシスコ市内でのピッチイベント

登壇企業数：10社程度を予定

日時：2025年10月28日（火）17:00～ ※日時は米国太平洋時間

場所：DG717(https://www.dg717.com/)（717 Market St #100, San Francisco, CA 94103）

詳細：San Francisco-Tokyo Startup Nexus Presented by Breakpoint イベントページ(https://luma.com/8hm6ohai)

協賛：Open Network Lab(https://onlab.jp/)

会場協賛：DG717(https://www.dg717.com/)

Day2：Palo Altoでのピッチイベント

登壇企業数：10社程度を予定

日時：2025年10月29日（水）16:00～ ※日時は米国太平洋時間

場所：Japan Innovation Campus(https://jp-innovation-campus.org/ja/)（214 Homer Ave, Palo Alto, CA 94301）

詳細：Silicon Valley-Tokyo Startup Nexus Presented by Breakpoint イベントページ(https://luma.com/eqflbvxm)

協力：ShibuLA Ventures(https://www.shibulavc.com/ja/home-jpn/)

＜参加メリット＞

１．資金調達、事業開発機会の提供

ピッチイベントへの登壇と交流機会を通じて米国の投資家、事業会社との接続機会が得られるほか、希望に応じてブレイクポイントの米国ネットワークによる個別マッチングや米国での製品・サービスの販売やプロモーションなどの支援も実施します。

2025年8月 Anime NYCにブースを出展グッズ販売、ソリューション展示・体験を実施２．英語でのピッチ内容のブラッシュアップ

イベントでのピッチは英語により実施します。事前に米国でのピッチに向けたピッチ資料の作成指導、英語によるピッチの指導、ならびにBGAPメンター陣によるピッチへのフィードバック機会を設定し、ピッチ内容のブラッシュアップを行います。費用は無料です。

BGAPのメンター陣については下記公式サイトにてご確認ください。

https://breakpoint.co.jp/contact/bgap/

＜エントリー受付＞

BGAP 公式サイト（http://breakpoint.co.jp/contact/bgap/）のエントリー受付からお申込ください。2日間のご参加、1日のみのご参加、どちらも可能です。

お申込後1週間以内に参加可否をご回答いたします。オンラインでの面談を実施する可能性もございます。

イベント参加費は無料ですが、渡航費、宿泊費については各自でご負担いただくこととなります。

＜ブレイクポイント株式会社について＞

2004年設立。インキュベーター、アクセラレーター、VCとして活動。これまで400社以上のスタートアップを支援し、うち7社がIPOを実現。

コーポレートサイト: https://breakpoint.co.jp/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜報道関係者お問合せ先＞

BGAP 公式サイト: http://breakpoint.co.jp/contact/bgap/

Email: contact@breakpoint.co.jp (担当: 徳村・若山)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝