【美容サロンオーナー向け・無料オンラインセミナー】9/29開催「客単価アップの落とし穴を回避！売上を伸ばすサロンの秘訣」を売上分析のプロが解説！

株式会社クラウドビューティ9月29日オンライン開催無料セミナー

サロン経営において、「客単価を上げたのに売上が伸びない」という問題は多くのオーナーが直面してる課題です。

本セミナーでは、美容室経営コンサルタントとして数多くのサロンを支援してきた 江崎江美 氏 を講師に迎え、 売上につながらない理由となる“7つの落とし穴” を分かりやすく解説します。

さらに、現場で実際に効果を上げている改善事例や、すぐに実践できるヒントも紹介。単価戦略の見直しからリピート率向上まで、売上を着実に伸ばすための具体的な視点を得られる内容となっています。

■ セミナーで学べる内容

・客単価アップが売上に直結しない「7つの落とし穴」

・サロン売上を継続的に伸ばすための視点と戦略

・現場で活用できる改善事例と実践ノウハウ

・明日から取り入れられる具体的アクション

参加特典として、即実践できる施策解説つきのセミナー資料をプレゼントいたします。

サロンの未来を支える経営判断に役立つ実践的な知識を、この機会にぜひご活用ください。

■開催概要

日時：2025年9月29日（月）20:00-21:00

※終了時刻は内容により前後します

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

特典：アンケート回答者へセミナー資料プレゼント

対象：美容室・エステ・ネイル・アイラッシュ・リラクゼーションサロン・美容クリニックのオーナー様

講師：江崎江美 氏（美容室経営コンサルタント）

【お申込み】

https://beauty-pos.jp/knowledge-reason/0929/

■講師紹介

江崎江美氏

江崎江美／サロンコンサルタント

3,500店舗以上の売上データを分析し、美容室を中心に幅広いサロン経営を支援してきた 美容室経営コンサルタント。

長年にわたりサロンの現場に寄り添いながら「売上アップ」「経営改善」を数多く成功に導いてきた、業界のエキスパート。

◎江崎氏のInstagramでは、サロンやスタッフの課題解決につながるポイントを配信中！

https://www.instagram.com/e.mina.o

■クラウドビューティについて

当社は「美を生み出す人たちと共に、未来をつくる」をスローガンに、美容サロンや美容業界で活躍する人たち向けにあらゆる支援ができる総合プラットフォーム会社を目指しています。

企業名：株式会社クラウドビューティ [CLOUD BEAUTY Inc.]

代表者：代表取締役 望月雅彦

資本金：311,763,278円（資本準備金他含む）

本社：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階

設立：1999年6月1日

URL： https://cloudbeauty.co.jp/