GREEN×EXPO 2027のトゥンクトゥンク 初コラボ商品を販売　お相手は大阪・関西万博のミャクミャクトゥンクトゥンク・ミャクミャク　 　公式コラボ商品2025年9月23日（火）販売開始

2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、初めてのコラボレーション商品として、公式マスコットキャラクターである「トゥンクトゥンク」と2025年大阪・関西万博公式キャラクターの「ミャクミャク」とのコラボレーション商品を2025年9月23日（火）に発売します。

また、大阪・梅田のMARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店1階に「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店」が2025年9月23日（火）から2025年11月11日（火）までの期間限定でオープンし、既存グッズとともに本コラボ商品をお買い求めいただけます。

本コラボ商品は、EXPO 2027 オフィシャルストア「丸善 丸の内店」「横浜ラクシスフロント店」「丸善 横浜みなとみらい店」および、EXPO 2027 オフィシャルオンラインストアでもご購入いただけます。

「トゥンクトゥンク」と「ミャクミャク」のコラボレーションとして、カラフルなA4ファイルやキーホルダーなど、GREEN×EXPO 2027がさらに楽しみになる5点の商品を発売します。また、同日にオープンする期間限定の「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店」では、コラボレーションを記念して、オープン翌日の9月24日（水）に「トゥンクトゥンク」と「ミャクミャク」が登場、ご来店いただいたお客様との写真撮影会を行います（事前予約制）。

トゥンクトゥンク・ミャクミャク公式コラボ商品について

■商品情報

商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク A4クリアファイル

価格：520円（税込）

商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー

価格：770円（税込）

商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク ステッカー

価格：660円（税込）

商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク 缶マグネット

価格：660円（税込）

商品名：2025年大阪・関西万博＆２０２７年国際園芸博覧会＆崎陽軒

横濱パイナップルケーキ黒糖（6個入り）

価格：1,200円（税込）

■販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店

・EXPO 2027 オフィシャルストア 横浜 ラクシスフロント店

・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 横浜みなとみらい店

・EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

・EXPO 2027 オフィシャルオンラインストア

(C)Expo2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品

(C)Expo2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

ポップアップストアについて

EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

場所 ：チャスカ茶屋町 １F MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店内

（大阪府大阪市北区茶屋町7-20）

期間 ：2025年9月23日（火）～11月11日（火）

営業時間：10：00 ～ 22：00（定休日はMARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店に準ずる）

■トゥンクトゥンク・ミャクミャクのグリーティングイベント開催

2025年9月24日(水)、EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店４階にて、トゥンクトゥンクとミャクミャクとの写真撮影会を開催します（事前予約制）。

【イベント概要】

日時 ：9月24日(水) １.11:00～、２. 15:00～、３. 17:00～(各回約20分)

定員 ：１.20組 ２.３.各回30組

申込方法：TEL: 06-6292-7383 （予約開始9月20日（土）午前10時）

MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

※お申込みは上記の電話番号からのみの受付となります。

※ご予約受付は、枠が無くなり次第終了とさせていただきます。

※複数枠のお申込み等はお止めください。

※1組につき代表者様お一人のみのご予約でお願いいたします。

※当日はご来店順にご案内させていただきます。

※各回開始15分前までにご来場ください。時間を過ぎた場合、ご参加いただけない場合がございます。

※スマートフォン・カメラ等はご持参ください。

※写真撮影は１グループ１枚とさせていただきます。

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会IPを統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、2027MLOに協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

開設日 ：2024年12月９日(月)

ホームページ ：https://expo2027mlo.jp

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名称 ：2027年国際園芸博覧会

(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)

正式略称 :GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所 ：神奈川県横浜市

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス :A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数 :1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト :https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」