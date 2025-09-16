正解のない時代をどう生きる？20代30代女性特化コーチングプログラム「Muu by WithIris」が東京都主催「APT Women」第10期に採択

ＷｉｔｈＩｒｉｓ株式会社

WithIris株式会社（本社：神奈川県茅ヶ崎市、代表取締役：森本彩加）が展開する、20代30代女性特化コーチングプログラム「Muu by WithIris（ムー・バイ・ウィズアイリス）」が、東京都女性ベンチャー成長促進事業「APT Women（読み：アプト ウィメン、Acceleration Program in Tokyo for Womenの略）」の第10期に採択されました。 人生の大きな選択肢--たとえば、「結婚するか、しないか」「子どもを持つか、持たないか」「転職か、今の道を深めるか」--に直面する女性たちが、「誰かの正解」ではなく「自分の納得」で選択できるように支援する伴走型プログラムとして、プロダクトの品質向上とさらなる事業成長に挑戦します。

APT Womenとは

APT Womenは、東京都の事業として女性起業家の成長やスケールアップの支援を目的に2017年より提供されているプログラムです。過去の採択企業（累計280社）においては、総額242億円の資金調達／900件以上の大企業連携／112件以上の海外展開等といった数々の成果や実績が生まれています。

【APT Women 公式HP】https://apt-women.metro.tokyo.lg.jp/index.html

Muu by WithIris（ムー・バイ・ウィズアイリス）とは

今回第10期に採択された「Muu by WithIris（ムー・バイ・ウィズアイリス）」は、20代30代女性に特化したコーチングベースのライフキャリアデザインプログラムです。

プログラムで解決する課題

女性の社会進出が進むとともに、女性の生き方の選択肢は多様化しましたが、その広がりは同時に「揺れ」や「迷い」も引き起こしています。内閣府の「希望のライフコース」に関する調査結果※1からも「結婚しない」「子どもを産まない」といった選択肢を含めこの30年で生き方の多様化が進んでいることが示されています。しかし、それらの選択は容易ではなく、個々人の中でも揺れ動くものであることは、私たちが行ってきたヒアリングからも明らかになっています。

わかりやすい正解がない時代だからこそ、一人ひとりの意思決定の重要性が高まっているにも関わらず、20代30代の女性が直面しやすい「結婚」「子ども」といったテーマを含めて個々人が自信をもって自分のライフキャリアについて意思決定するための方法論は確立されていません。私たちは、このブラックボックスに真正面から挑み、女性達の意思決定プロセスを体系的に支援するプログラムを提供しています。それにより、納得の意思決定で自分の人生を切り拓く女性を増やし、彼女達が持つエネルギーや才能が最大限に発揮される社会の実現を目指します。

※1：令和5年版男女共同参画白書(https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/gaiyou/pdf/r05_gaiyou.pdf)（内閣府男女共同参画局）

プログラムの特徴

「Muu by WithIris（ムー・バイ・ウィズアイリス）」は以下のような特徴を持つプログラムです。

(1)20代30代女性のよくあるお悩みを入口に “解決までの道筋”を体系化したMuu独自プログラム

「結婚したいかわからない」「子どもを作るべきかわからない」「これから何をキャリアの目標に設定すべきかわからない」といった、「20代30代女性からよく聞かれるお悩み」に対応し、コーチングセッション×オリジナルワークなどを組み合わせた独自プログラムを提供します。

ユーザーからは『自分の今とこれからについて、俯瞰して棚卸する機会になった』『一人では気づけなかったことに気づけた』『今後の目標が明確になり、やるべき行動が決まった』といった声を頂いています。

(2)確かな技術と多様なライフキャリアを持つ女性コーチとマッチング

二児の子育て中、DINKS、妊活中、養子縁組経験者…それぞれも多様なライフキャリアを選び取ってきた女性コーチ陣がコーチングセッションを担当。クライアントの抱えるテーマに対する深い理解と、確かなコーチング技術を礎に、ワークではたどり着けない20代30代女性にとってパーソナルな悩みも安心して相談しやすい体制を整備しています。

ユーザーからは『自分と近しいバックグラウンドを持つコーチとだからこそ、安心して仕事のこともパートナーとのことも深められる感覚があった』といった声を頂いています。

代表コメント（WithIris株式会社 代表取締役 森本彩加）

女性活躍推進の文脈において「働く女性のロールモデルの少なさ」は長年課題とされてきました。ですが「働く女性」と一言で言っても、個人の価値観も、それらが形作られてきた経緯も、置かれている状況も、人それぞれ異なります。ましてVUCAとも評されるほど変化の激しい現代においては、過去事例を参考にできること自体も少なくなっています。

正解もロールモデルも存在しない、道なき道を歩んでいく私たちに必要なのは、自分の「意思」と「勇気」です。

それは仕事（キャリア）の観点だけでなく、「結婚をするか、しないか」「子どもを産むか、産まないか」といったパーソナルなテーマについても同様です。Muuは、こうした人生の節目に立ちはだかる選択を、自分の意思で納得して選び取れるよう、そのプロセスを体系化する取組に挑んでいます。

APT Womenの支援を受けてこの取組をさらにに磨き上げ、日本中の女性達に届けてまいります。

公式LINEアカウント登録で無料ワークを配信中

公式LINEで配信しているワークシート例

公式LINEアカウントでは、今すぐできる「人生のモヤモヤ棚卸ワーク」「現状の”満たされ度”可視化ワーク」等、受講者に人気の自己理解ワークシートセットを無料でプレゼントしております。

【公式LINE】ご登録はこちら(https://lin.ee/7sDSwLQ)から

会社概要

【会社名】WithIris株式会社

【代表者】代表取締役 森本彩加

【所在地】神奈川県茅ヶ崎市

【設立】2024年3月15日

【事業内容】女性向けライフキャリアプログラム事業「Muu by WithIris」の運営 他

【参考URL】企業サイト https://withiris.com/

サービスサイト https://withiris.com/muu-dailyboost

代表個人Xアカウント https://x.com/inhibiox