大谷翔平、HR王争うシュワーバーとの直接対決！「ABEMA」にて9月17日（水）午前10時40分より大谷先発予定のドジャースvsフィリーズを無料生中継

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、世界最高峰のプロ野球リーグ「メジャーリーグベースボール（MLB）」の2025シーズン公式戦を、SPOTV NOWとのパートナーシップのもと、日本時間平日のドジャース戦全試合を含む485試合生中継でお届けしています。

このたび、日本時間9月17日（水）午前11時10分より行われる大谷翔平選手が先発予定のロサンゼルス・ドジャースvsフィラデルフィア・フィリーズの1戦を無料生中継いたします。

16日（火）に行われた3連戦初戦では、大谷選手とホームラン王争いを繰り広げるシュワーバー選手が53号ホームランを放ちホームラン49本の大谷選手との差を4本に広げました。

17日（水）の2戦目では大谷選手が投手として先発登板が予定されています。ホームラン王争いを繰り広げる宿敵と投手としてどのように対峙するのか注目が集まっています。

「ABEMA」ではこの一戦を無料生中継。解説は五十嵐亮太さん、川崎宗則さん、杉谷拳士さんの豪華トリプル解説にてお届けいたします。ドジャースにとって正念場の9月17日（水）ドジャースvsフィリーズはぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ok-IPGFgbAI ]

■ABEMA 9月17日（水）ロサンゼルス・ドジャースvsフィラデルフィア・フィリーズ 中継概要

放送開始日時：9月17日（水）午前10時40分～

放送URL：https://abema.go.link/3QXpk

解説：五十嵐亮太、川崎宗則、杉谷拳士

実況：生明辰也

進行：瀧山あかね