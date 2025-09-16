少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役社長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「少数株ドットコム」）は、株式会社富士模型（代表取締役社長：井上 鉄也、本社：大阪市中央区、以下「富士模型」）株式取得に関する契約（以下「本契約」）を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．本契約の目的

富士模型は長期にわたって存在し続けている優良企業であり、会社法遵守の社内体制の強化や、情報開示をより活発に行っていくことで、さらなる成長が期待される企業です。



そのため、当社は富士模型での重要な会議への出席はもとより、経営陣、従業員その他の関係者との対話や情報交換等を通じて状況把握に努め、価値向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ってまいります。

２．本契約の概要

少数株ドットコムは、富士模型の発行済株式の２９．９％を２０２５年５月に取得済みです。

●企業名｜株式会社富士模型 （ https://www.fujimokei.info/ ）

●所在地｜大阪府大阪市中央区上町１-８-７

●代表者の氏名｜井上 鉄也



●事業内容｜完成品の鉄道模型を主体に同組立キット、プラモデルの卸売業

●資本金｜30,000千円

●設立年月｜昭和28年2月

当社は引き続き、「上場株式のような取引市場が存在せず、非上場株式を手放したくても手放せない状況に置かれている株主に最適なソリューションを提供する」および「自社での株式買取を積極的に行い、社会的責任のある株主として非上場企業におけるガバナンス強化や信頼の向上に寄与する」というミッションのもと、非上場株式流通という分野において少数株主と企業にとって、より流動性が高く公正で開かれた選択肢の提供にコミットしてまいります。

■会社概要

少数株ドットコム株式会社 （ https://www.shosukabu.com/ ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜山中 裕

事業内容｜委任状争奪などの会社支配権の争いに関するコンサルティング、会社法の紛争の予防や対応に関するアドバイザリー業務、創業家や資産家に対するフィナンシャルアドバイザリー業務、企業統治体制の構築に関するコンサルティング、ベンチャー投資など

当社は金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、この原則に沿って投資先企業をモニタリングし、投資先企業と対話を行っています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

以上