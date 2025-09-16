投資家から運営者に！新たな可能性を拓く、Web3プロジェクト立ち上げ支援サービス「Coin Create」ローンチ

株式会社パーソンパワー

株式会社パーソンパワー（所在地：兵庫県、代表取締役：八田浩一）は、本日、独自トークン発行から市場ローンチまでを一貫して支援するWeb3プロジェクト・デベロップメントサービス「Coin Create(https://www.coin-create.com/)（以下、コインクリエイト）」を正式にローンチしました。

サービスローンチの背景：市場の成長に反するビルダーへの壁

Web3市場は、ミームコインなど本質的価値を持たないトークンや既存プロジェクトのフォーク・クローントークン、Defi、GameFiなどの定番、また、トレンドの「AI」や「RWA（現実資産トークン）」など、多様なDAppsトークンが乱立する市場へと成長を遂げています。しかし、この市場の成長を真に享受できるのはビルダー（プロジェクト運営者）であり、一般のクリプトファンは依然として以下の課題に直面しています。

- 知識的課題: トークノミクス設計やトークンメトリクスの策定- 技術的課題: スマートコントラクト開発とセキュリティ監査- 市場参入課題: 初期流動性プール構築およびDEX（分散型取引所）上場、コミュニティ形成。

コインクリエイトは、これらの課題をワンストップで解決し、専門知識やコアな情報にアクセスできない一般の方が、ビルダーとして市場参加できる機会を提供します。

コインクリエイトの強み：開発とマーケティングの両輪をサポート

当サービスは、スマートコントラクトなどの技術開発のみならず、初期流動性の確保やコミュニティを拡大するマーケティングまで、両輪をサポートいたします。この取り組みにより、競合他社にはない優位性を提供します。

サービスの概要

- 高度な技術開発と多様なチェーン対応Solidityをはじめとする言語を用い、BNBチェーン、Polygon、Solanaなど、プロジェクトの特性に最適なブロックチェーン上でセキュアなスマートコントラクトを開発します。開発後の第三者監査を推奨し、プロジェクトの信頼性を担保します。- 緻密なトークノミクス設計と安心の保証制度プロジェクトの持続可能性を追求したトークノミクスを構築。また、「流動性セーフティーネット」を導入。上場後6ヶ月以内に流動性が「当社サービス料金」に届かなかった場合、不足分を当社がお支払いいたします。これは、クライアントの経済的リスクを排除し、主体的にプロジェクトを推進する当社の決意です。- 市場露出とコミュニティグロースの加速プレセールおよびDEX上場から、ブロックチェーンエクスプローラー、CoinGeckoやCoinMarketCapへの登録まで支援。さらに、AMAやギブアウェイイベント、大手クリプトメディアへのプレスリリース配信を通じて、トークンの流動性とコミュニティの拡大とエンゲージメントを高めます。

コインクリエイトは、以下4つのフェーズでプロジェクトローンチをサポートいたします。このワンストップサポートにより、Web3の知識・知見がない方であっても、ビルダーとして市場への参加を可能とします。

- コンサルティング:企画立案、トークン戦略策定、ホワイトペーパーおよびトークノミクス×トークンメトリクス設計。- 開発:スマートコントラクトのコーディング、監査、ブロックチェーンへのデプロイ。- ローンチ:プレセール、DEXリスティング、LP構築。- グロース:コミュニティ支援、マーケティング、主要プラットフォームへの登録。

会社概要

会社名: 株式会社パーソンパワー

所在地: 兵庫県西宮市今津野田町5-27

代表取締役: 八田浩一

事業内容: Web3プロジェクトの企画・開発・コンサルティング

コーポレートサイト:https://www.personpower.net/

サービスサイト:https://www.coin-create.com/

お問い合わせ: info@personpower.net