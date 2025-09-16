「PLUSカルピス」から初の希釈タイプを9月30日に発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、「カルピス」ブランドのヘルスケアシリーズ「PLUSカルピス」から初となる希釈タイプの機能性表示食品『PLUSカルピス 睡眠・腸活ケア(希釈用)』『PLUSカルピス 免疫サポート(希釈用)』を9月30日から発売します。

【高解像度画像】https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/

希釈タイプの「PLUSカルピス」は、1本で9日分が楽しめる希釈飲料です。1日当たり50円※1というお手頃な価格で日常生活に取り入れることができます。さらに「カルピス」の甘ずっぱい味わいとカロリー60％オフ※2設計で、水や炭酸水で割るだけで、日常生活の幅広いシーンで楽しむことができます。※1：希望小売価格450円(税別)の場合 ※2：『カルピス』比

『PLUSカルピス 睡眠・腸活ケア』は、ガセリ菌CP2305株を配合しています。CP2305株には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質（眠りの深さ）を高める機能、腸内環境を整える機能があることが報告されています。

『PLUSカルピス 免疫サポート』はL-92乳酸菌を配合しています。L-92乳酸菌は健康な人の免疫機能の維持に役立つとともに、ハウスダスト、ホコリなどによる鼻の不快感を軽減することが報告されています。

「カルピス」ブランドは、「人と時をつなぐ“甘ずっぱいおいしさの体験と記憶”が、一人ひとりの心とカラダをすこやかにして、『ピースな世の中』を広げていく」をテーマに掲げ、今後も商品やコミュニケーションを通して発信し、子どもから大人まですべての人の笑顔とすこやかな生活に貢献していきます。

【商品概要】

商品名：PLUSカルピス 睡眠・腸活ケア(希釈用)(機能性表示食品)

届出表示:本品にはガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）が含まれます。ガセリ菌CP2305株には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質（眠りの深さ）を高める機能、腸内環境を整える機能が報告されています。

商品名：PLUSカルピス 免疫サポート(希釈用)(機能性表示食品)

届出表示:本品にはL-92乳酸菌（L. acidophilus L-92）が含まれます。L-92乳酸菌には、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）の働きを助け、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。また、ハウスダスト・ホコリなどによる鼻の不快感を軽減することが報告されています。

容器・容量：PET370ml

希望小売価格：450円(税別)、486円(税込)

品目：清涼飲料水

発売日：9月30日

発売地域：全国

・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。

ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。