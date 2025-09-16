『カルピス コクにおぼれる』9月30日発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、『カルピス コクにおぼれる』を9月30日から発売します。

【高解像度画像】https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/

『カルピス コクにおぼれる』は、「カルピス」を濃いめに仕立てた味わいをベースに、低温でじっくり発酵させた乳素材と焦がし砂糖を加えた乳性飲料です。北海道産乳原料を使用※しながら、低温長時間発酵乳と焦がし砂糖をブレンドし、しっかりとした甘さとコクのある味わいに仕上げました。一人の時間を楽しみたいときなどリラックスシーンにぴったりです。

※全乳原料中95％

パッケージは、中央に“コクにおぼれる”の文字を配し、乳のコク深さにおぼれるほどに満たされる印象をもたせつつ、“コクを引き出す2種の素材をブレンド”と記載することで味わいへのこだわりを表現しています。

「カルピス」ブランドは「人と時をつなぐ“甘ずっぱいおいしさの体験と記憶”が、一人ひとりの心とカラダをすこやかにして、ピースな世の中を広げていく。」をテーマに掲げています。今後も商品やコミュニケーションを通して、子どもから大人まですべての人の笑顔とすこやかな生活に貢献していきます。

【商品概要】

商品名：カルピス コクにおぼれる

容器・容量：PET490ml

希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)

品目：乳性飲料

発売日：9月30日

発売地域：全国

「カルピス」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。