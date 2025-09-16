東京メトロ×マチルダ 期間限定で本郷三丁目駅に家庭料理のテイクアウトステーションを設置します！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）、株式会社マチルダ（本社：東京都港区、代表取締役：丸山 由佳、以下「マチルダ」）は、より多くの皆様に「夜ごはん」の課題を解決し、おいしい家庭料理を楽しんでいただきたいと考え、2025年9月22日（月）から、丸ノ内線本郷三丁目駅の出入口地上部に、家庭料理のテイクアウトステーションを期間限定で設置します。

マチルダは、「毎日の夜ごはんがちょっと楽しみになる」家庭料理のテイクアウトサービスです。東京メトロが実施するオープンイノベーション「Tokyo Metro ACCELERATOR 2021」に採択されたことをきっかけに、東京メトロ沿線にお住まいの方や東京メトロ線をご利用のお客様への新たな価値として、半蔵門線清澄白河駅（出入口地上部）での家庭料理テイクアウトステーションの設置など、共創事業に取り組んでいます。

ご利用いただいているお客様からは、「利用させていただいて数ヶ月ですが、様々な食材を使った彩豊かで美味しい夕飯は仕事帰りの楽しみです」、「初めて利用しましたが、とっても美味しかった！子供にも好評でした！」、「夕飯作りを休めて、子供たちにも優しくできました」など、多くの温かい声をいただいております。

ご提供する家庭料理は、日替わりの献立で、主菜・副菜・汁物がセットになっています。栄養バランスだけでなく大人もお子様も楽しめるメニューや味付けが特徴です。

今後も東京メトロ沿線で、ほっとする家庭料理を気軽に、 “駅”で受け取ることができる仕組みを共創し、お客様のwell-beingを実現しながら、東京の多様な魅力と価値の向上に取り組んでまいります。

詳細は以下のとおりです。

家庭料理のテイクアウトステーション設置詳細

１ テスト設置期間

2025年9月22日（月）から2025年12月26日（金）までの平日（祝日含む）

２ テイクアウトステーション設置場所/期間/受け取り時間

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20053/table/1354_1_d1fabd401225a66b191f40b5c0d7fe3d.jpg?v=202509170226 ]

※受け取りには事前のご注文が必要です。

３ 提供商品ついて

ご提供する日替わりの献立は全て、主菜1品、副菜1品、汁物1品（もしくは副菜2品）のセットで構成されています。必要な量に合わせて、大人2.5人前目安の「ファミリーセット」と、大人1人前目安の「おひとりセット」をお選びいただけます。

４ ご注文方法

事前に、マチルダLINE公式アカウント（ https://line.me/R/ti/p/%40292qeztj ）からご注文いただく形式です。

（１） 週次定期プラン(当日プランより最大300円お得！)

翌週以降の注文は、毎週土曜日の23:59まで登録できます。週1回から5回まで、ご家庭のニーズに合わせて柔軟に注文可能です。また、注文の曜日や頻度は毎週変更することができます。

（２） 当日注文

当日の注文も数量限定で各日7:00～13:00で承っております。

１食分から気軽にご利用いただけます。

※注文にはLINE友達登録が必要です。

※詳細はマチルダのLINE公式アカウント、またはサービスサイト ( https://matilda.kitchen/ )をご覧ください。

５ 料金

６ お受け取り方法

１. 平日（祝日含む）17:00～20:00のご都合の良い時間に、テイクアウトステーションにお越しください。

２. テイクアウトステーションにてLINEメニューの【受け取り】をタップいただき、ステーション設置のカメラに、QRコードをかざしてください。スタッフがご注文の商品をお渡しいたします。

７ 注意事項

（１）ご注文、お受け取りにはLINEアカウント、友達登録が必要です。

（２）キッチンで安全につくれる夜ごはんの数の制限上、曜日によってはご注文をお受けできない場合がございます。ご不便をおかけして申し訳ございません。

（３）アプリの利用等に必要な通信費はお客様のご負担となります。予めご了承ください。

（４）本サービスは予告なく中止・変更する場合があります。予めご了承ください。

８ お問い合わせ先

マチルダのLINE公式アカウント（ https://line.me/R/ti/p/%40292qeztj ）へ直接メッセージを送付し、お問い合わせください。

以 上

【参考】株式会社マチルダについて

マチルダは「こどもが無邪気でいられる社会を創りたい」という想いから2021年に誕生しました。家庭において特に負担の大きい「夜ごはん」の課題解決のため、毎日の夜ごはんがちょっと楽しみになり、食卓がちょっとハッピーになる家庭料理のテイクアウトステーションを運営しています。現在は勝どきや豊洲など38箇所にステーションを展開しており、今後は東京メトロと共創しながら「地域の夜ごはんの受け渡し場所」になることを目指していきます。

会社名：株式会社マチルダ

所在地：東京都港区辰巳2-4-4

設立：2021年1月27日

代表取締役：丸山 由佳

▼コーポレートサイトURL： https://matilda.kitchen/about

▼サービスサイトURL： https://matilda.kitchen/

▼X: https://twitter.com/Matilda_takeout

▼Instagram: https://www.instagram.com/matilda_takeout/