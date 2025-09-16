“シャリッ、ふわっ”食感！レモンとオレンジの爽やかさをぎゅっと新定番スイーツ。「COCORIS（ココリス）」から閉じ込めた『マドレーヌ「レモンとオレンジ」』を発売！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役：阪本良一）は、 “太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子” をコンセプトにしたブランド【ココリス】より、『マドレーヌ「レモンとオレンジ」』を2025年9月23日(火)に発売いたします。

アーモンドの風味豊かな生地にレモンとオレンジのピールを混ぜ込み、ふっくらと焼き上げたマドレーヌに、レモン風味のグラサージュをまとわせました。ひと口ごとに、レモンとオレンジの爽やかな風味が広がります。

華やかなオレンジ色に、レモンとオレンジのイラストをあしらったパッケージ。見た瞬間から心を明るくしてくれるため、贈り物や手土産としてもぴったりな商品です。グランスタ東京店でしか購入ができないマドレーヌ、ぜひこの機会にお買い求めください。

◆商品概要

【商品名】 マドレーヌ「レモンとオレンジ」

【価 格】 6個入：1,850円（税込）

【発売日】 2025年9月23日(火) ~

ブランドロゴ&ストーリー

“SUN KISSED SWEETS”

“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”

ココリスは、豊かに実を結んだ「木の実」をたっぷりと使用し、「木の実」本来の美味しさを

ぎゅっと閉じ込めた贅沢なお菓子です。

「木の実」が大好きなリスヘアーの女の子が目印です。

店舗情報

COCORIS （ココリス）グランスタ東京店

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅1階グランスタ東京駅構内

商品情報

サンドクッキー「ヘーゼルナッツと木苺」

・ヘーゼルナッツ

濃厚なヘーゼルナッツココアペーストを、

スペイン産チョコレートでコーティングし、

ヘーゼルナッツパウダーを混ぜ込んだクッキーで

サンドしました。ヘーゼルナッツとチョコレートの贅沢な味わいをお楽しみください。

・木苺

風味豊かな木苺ペーストを、

スペイン産ミルクチョコレートでコーティングし、ヘーゼルナッツパウダーを混ぜ込んだクッキーでサンドしました。チョコレートの優しい甘みに加え、木苺の爽やかな香りと酸味を楽しめる一品です。

6個入 1,560円、10個入 2,590円、16個入 4,160円（全て税込）

フィナンシェ メープルマロン

メープルがほのかに香るフィナンシェです。

香ばしいヘーゼルナッツを加えアクセントとなる食感をプラスしました。

５個入 1,560円（税込）

ココリスパイ「ジャンドゥーヤとピスタチオ」

２種の木の実の味わいが堪能できるパイです。

「ジャンドゥーヤ」の濃厚な味わいと、

「ピスタチオ」の香ばしくまろやかな味わい

をお楽しみください。

8個入 2,000円（税込）

公式サイト

ホームページ： https://sucreyshopping.jp/cocoris

Instagram：https://www.instagram.com/cocoris_official/

X（旧Twitter＞：https://x.com/COCORIS_PR

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスタ―メープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ