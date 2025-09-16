“シャリッ、ふわっ”食感！レモンとオレンジの爽やかさをぎゅっと新定番スイーツ。「COCORIS（ココリス）」から閉じ込めた『マドレーヌ「レモンとオレンジ」』を発売！

株式会社シュクレイ


株式会社シュクレイ（代表取締役：阪本良一）は、 “太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子” をコンセプトにしたブランド【ココリス】より、『マドレーヌ「レモンとオレンジ」』を2025年9月23日(火)に発売いたします。



アーモンドの風味豊かな生地にレモンとオレンジのピールを混ぜ込み、ふっくらと焼き上げたマドレーヌに、レモン風味のグラサージュをまとわせました。ひと口ごとに、レモンとオレンジの爽やかな風味が広がります。



華やかなオレンジ色に、レモンとオレンジのイラストをあしらったパッケージ。見た瞬間から心を明るくしてくれるため、贈り物や手土産としてもぴったりな商品です。グランスタ東京店でしか購入ができないマドレーヌ、ぜひこの機会にお買い求めください。



◆商品概要



【商品名】　マドレーヌ「レモンとオレンジ」


【価 格】　6個入：1,850円（税込）


【発売日】　2025年9月23日(火) ~　







ブランドロゴ&ストーリー


“SUN KISSED SWEETS”


“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”



ココリスは、豊かに実を結んだ「木の実」をたっぷりと使用し、「木の実」本来の美味しさを


ぎゅっと閉じ込めた贅沢なお菓子です。



「木の実」が大好きなリスヘアーの女の子が目印です。





店舗情報

COCORIS （ココリス）グランスタ東京店


東京都千代田区丸の内1-9-1　JR東日本東京駅1階グランスタ東京駅構内




商品情報


サンドクッキー「ヘーゼルナッツと木苺」



・ヘーゼルナッツ


濃厚なヘーゼルナッツココアペーストを、


スペイン産チョコレートでコーティングし、


ヘーゼルナッツパウダーを混ぜ込んだクッキーで


サンドしました。ヘーゼルナッツとチョコレートの贅沢な味わいをお楽しみください。



・木苺


風味豊かな木苺ペーストを、


スペイン産ミルクチョコレートでコーティングし、ヘーゼルナッツパウダーを混ぜ込んだクッキーでサンドしました。チョコレートの優しい甘みに加え、木苺の爽やかな香りと酸味を楽しめる一品です。



6個入 1,560円、10個入 2,590円、16個入 4,160円（全て税込）







フィナンシェ メープルマロン



メープルがほのかに香るフィナンシェです。


香ばしいヘーゼルナッツを加えアクセントとなる食感をプラスしました。




５個入　1,560円（税込）






ココリスパイ「ジャンドゥーヤとピスタチオ」



２種の木の実の味わいが堪能できるパイです。


「ジャンドゥーヤ」の濃厚な味わいと、


「ピスタチオ」の香ばしくまろやかな味わい


をお楽しみください。



8個入　2,000円（税込）






公式サイト

ホームページ： https://sucreyshopping.jp/cocoris


Instagram：https://www.instagram.com/cocoris_official/


X（旧Twitter＞：https://x.com/COCORIS_PR


会社概要

＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスタ―メープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ