ファンケル「えんきん」新WEB動画を配信開始

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、年齢による目の悩みをケアする機能性表示食品「えんきん」の新WEB動画「目探偵えんきん」篇を8月末より配信を開始いたしました（TVCMとしても放映）。

2022年より「えんきん」のイメージキャラクターを務める俳優・沢村一樹さんが出演する第3弾となる今回の動画では、「目探偵（め～たんてい）」という立場で、目の悩みの原因を推理しながら、目の栄養補給によるアイケアの大切さをユーモラスに描いています。目の悩みに寄り添う姿勢と「えんきん」が持つ目の栄養補給の価値を、“目の悩みには目の栄養を”というメッセージに込めており、栄養研究30年のファンケルが開発した「えんきん」の魅力を伝えます。ドラマ仕立てのストーリーと沢村さんの迫真の演技にぜひご注目ください。

新WEB動画「目探偵えんきん」篇■新WEB動画

・タイトル：「目探偵えんきん」篇（15秒・30秒・フルver.）

・出演：沢村一樹

・公開日：8月29日（金）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ai7aeE7wSbQ ]■動画作品概要

目の疲労感やぼやけ、手元のピントが合わない…そんな年齢による目の悩みに戸惑う女性たち。そこへ沢村一樹さん演じる「目探偵（め～たんてい）」が登場。「目の悩みの原因は、“目の栄養”かも？」という気付きを与え、「目の悩みには目の栄養を」のメッセージとともに、3つの栄養が吸収される様子を印象的に表現しています。

■「えんきん」イメージキャラクター “沢村一樹さん”

生年月日：1967年7月10日 出身地：鹿児島県

1996年に俳優デビュー。以来、TBS系「浅見光彦シリーズ」や「DOCTORS～最強の名医～」シリーズ、フジテレビ系「絶対零度～未然犯罪潜入捜査～」、NHK連続テレビ小説「ひよっこ」など出演作多数。2025年にはフジテレビ系ドラマ「愛の、がっこう。」、TBS系「ザ・ロイヤルファミリー」にも出演。

＜えんきん＞

30年のファンケルサプリメント研究から生まれたこだわりの設計で、手元のピント調節力の維持・目の疲労感軽減・ぼやけの緩和・光の刺激から目を保護。体の内側から目の栄養補給をすることで、年齢による目の悩みをケアしてくれる機能性表示食品。

- 内容量：30粒（30日分）- 価格：2,160円（税込）

―届出表示―

本品にはアスタキサンチン・ルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。アスタキサンチンは、手元のピント調節力を維持し、日常的なパソコンなどによる目の疲労感を軽減することが報告されています。また、ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加させ、光の刺激から目を保護し、ぼやけの緩和によってはっきりと見る力（コントラスト感度）をサポートすることが報告されています。