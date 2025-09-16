「ふるなび」で、佐賀県みやき町が2つのクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）が、佐賀県みやき町のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

■プロジェクト１.

お米を長持ちさせる！窒素充填技術による、お米の新しい届け方「#Nフレッシュ」

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=866

《支援の概要》

地元で3代続く大塚米穀店は、お米の新しい保存方法として「Nフレッシュパッケージ」を開発しました。これは、従来の真空包装ではなく、袋内の空気を丸ごと窒素に置き換えることで、防虫・抗酸化・鮮度保持を実現する技術です。従来は精米後30日が目安とされてきたお米の美味しさを、未開封で最長1年間保つことが可能になります。さらに、保存中の劣化や虫の発生を防ぐことができるため、家庭での備蓄用のお米にも応用できると考えています。冷蔵保存を必要とせず、常温で安心して保管できるのも大きな特徴です。

大塚米穀店はクラウドファンディングを通じてこの挑戦を広め、フードロス削減と「お米本来の美味しさを届ける新しいスタンダード」の確立を目指しますので、ご支援よろしくお願いいたします。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、Nフレッシュパッケージの開発費に活用されます。

■プロジェクト２.

佐賀の食肉を全国に！ハンバーグから始める食肉製造工場の建設

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=871

《支援の概要》

みやき町にある大黒物産株式会社は、創業以来うなぎの蒲焼を中心にふるさと納税返礼品を出品しており、現在は牛肉なども出品しています。今回、佐賀県産食肉を全国に発信するため、製造工場建設を目指しクラウドファンディングに挑戦します。

まず手掛けるのは、大黒物産特製デミグラスソースを使った佐賀牛100％のハンバーグです。ジェットオーブン導入により、安定した焼き加減と大量生産を実現し、少人数でも1日約8,000個の製造が可能となります。デミグラスソースにはうなぎのタレを隠し味として加え、和テイストに仕上げます。

将来的には作業の内製化を進め、新商品の開発や品質向上を図る計画です。佐賀の食肉を全国に広め、家庭や食卓に笑顔を届ける取り組みに、皆さまの応援をお願いいたします。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、食肉工場の建設費用に活用されます。

■佐賀県みやき町（みやきちょう）について

佐賀県東部に位置し、脊振山系南麓のなだらかな丘陵地帯から九州随一の穀倉地帯である平野部までを町域にしています。

ふっくらとした柔らかな仕上がりかつ旨味が濃縮した鰻や、柔らかい赤身の中にきめ細かいサシが入った見事な霜降り牛肉「佐賀牛」が有名です。

・佐賀県みやき町の返礼品一覧はこちら

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1542

※都合により、リンク先が表示されない場合がございます。予めご了承ください。

