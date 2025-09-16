「ふるなび」、王鵬関へ化粧まわしを贈呈

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」は、大相撲の力士・王鵬関へ「ふるなびデザイン」の化粧まわしを贈呈いたしました。

王鵬関は2025年秋場所より、この化粧まわしを着用して土俵入りを行う予定です。化粧まわしは十両以上の力士が土俵入りの際に着用する伝統的な装束であり、豪華な刺繍はすべて熟練職人の手作業で仕上げられています。今回の制作にも約2か月を要し、細部までこだわりを込めた一品となっています。

「ふるなび」は、ふるさと納税を通じて地域の特産品や文化を全国に発信してきました。日本の伝統文化である大相撲と「地域の魅力発信」を重ね合わせ、より多くの方々に魅力を届けてまいります。

当社は今後も、地方創生への支援とふるさと納税制度の認知拡大に取り組むとともに、スポーツや文化との連携を通じて、人と地域をつなぐ新しい体験を提供してまいります。どうぞ王鵬関の今後のご活躍、そして「ふるなび」の取り組みにご期待ください。

※贈呈された化粧まわし

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

■本リリースに関するお問合せ

株式会社アイモバイル

Mail： info@i-mobile.co.jp