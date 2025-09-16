¡ØÎ¹ÊÛÅö ±ØÊÛÂç²ñ¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÀ¾ÆüËÜ¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢JR¿·Âçºå±Ø2³¬¡Ê²þ»¥³°¡Ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥¢¥ë¥Ç¿·Âçºå¡×¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥¢¡ËÆâ¡Ö¥¢¥ë¥Ç¤Ò¤í¤Ð¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÎ¹ÊÛÅö ±ØÊÛÂç²ñ¡Ù¤ò£¹·î£±£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£³0Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î¿Íµ¤±ØÊÛ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö¤Þ¤Í¤¡ß²®Ìî²°¥³¥é¥Ü¡¡´ØÀ¾Æ½¤Î³ø¤á¤·¡×¤äÂç¿Íµ¤¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¥é¥ÜÊÛÅö¡¢¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎÍÌ¾±ØÊÛ¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーËÉÙ¤Ê±ØÊÛ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Î¹ÊÛÅö±ØÊÛÂç²ñ¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì¤Î¡¢²Ã²ì²¹Àô±Ø¹âÌî¾¦Å¹¤Î¡ÖÎØÅçÄ«»ÔÊÛÅö¡×¤ä¡¢¡Ö¿ÍµÈ±ØÊÛ ·ª¤á¤·¡×¤âÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤ª»ÒÍÍ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤²¤ó¤100¤Ð¤¤¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÊÛÅö¡×¤ä¡¢¡ÖÁ´¹ñÍÌ¾±ØÊÛÎäÅà¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Í¹ñ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤ä´»µÌ¥¸¥åー¥¹¡¢¥ß¥ìー¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ä°ò¤±¤ó¤Ô¡¢¤¸¤ã¤³Å·¤ä¥ì¥â¥ó¥±ー¥¤Ê¤É¡¢»Í¹ñ¤ÎÌÃ²Û¤ä¤´ÅöÃÏÌÍ¡¢»Í¹ñ¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬Âç½¸¹ç¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤³ÆÃÏ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÀ§Èó¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡»¤ª¤¹¤¹¤á±ØÊÛ¡¡¢¨³Æ¾¦ÉÊ¡¢¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
EXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ 1,980±ß¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾ÌÀÀÐ±Ø Ã¸Ï©²°¡Ë½éÅÐ¾ì
¤Þ¤Í¤¡ß²®Ìî²°ŽºŽ×ŽÎ¡«¡¡´ØÀ¾Æ½¤Î³ø¤á¤· 1,980±ß¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©±Ø¡¡¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡Ë½éÅÐ¾ì
ÎØÅçÄ«»ÔÊÛÅö 1,300±ß¡ÊÀÐÀî¸©²Ã²ì²¹Àô±Ø¡¡¹âÌî¾¦Å¹¡Ë½éÅÐ¾ì
¿ÍµÈ±ØÊÛ ·ª¤á¤· 1,350±ß¡Ê·§ËÜ¸©¿ÍµÈ±Ø¡¡¾¾±É¸®¡Ë½éÅÐ¾ì
¢¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÍÌ¾±ØÊÛ¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×
¡Ö¸µÁÄ¿¹Ì¾Êª¡¡¤¤¤«¤á¤·¡×¡Ê¥ì¥È¥ë¥È¡Ë¡Ê¤¤¤«¤á¤·°¤Éô¾¦Å¹¡Ë¿·ÅÐ¾ì
¶üÏ©¤Î¤¤¤«¤á¤·¡Ê°°Àî±ØÎ©Çä¾¦²ñ¡Ë
±ØÊÛ¤ÎÈ¡´Û¤ß¤«¤É ¤¤¤«¤á¤·¡Ê¥ì¥È¥ë¥È¡Ë¡ÊJRËÌ³¤Æ»¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¥è¥¹¥¯¡Ë¿·ÅÐ¾ì
¡¦³«ºÅ´ü´Ö 2025Ç¯£¹·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö 10¡§00～20¡§30¡Ê¢¨30Æü¤Î¤ß20¡§00ÊÄÅ¹¡Ë
¡¦²ñ¾ì ¿·Âçºå±Ø2³¬¡Ê²þ»¥³°¡Ë¥¢¥ë¥Ç¿·ÂçºåÆâ¡Ö¥¢¥ë¥Ç¤Ò¤í¤Ð¡×¡¡https://www.arde-shinosaka.jp/floor
¡¦¼è°·¾¦ÉÊ ¿Íµ¤±ØÊÛ¡ÊÌó80 ¼ï¡Ë»Í¹ñ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥³ー¥Êー¡ÊÌó280¼ï¡Ë